Dziś o marce Apple głośno jest w lokalnych mediach w Polsce. Okazuje się, że znany kielecki fotograf, Wiktor Franko, postanowił oskarżyć światową firmę o kradzież jego zdjęcia i użycie fotografii do kampanii reklamowej aplikacji Oggl, producenta Hipstamatic, bez jego zgody. Artysta podjął kroki prawne, wymienił kilka wiadomości pomiędzy dwiema firmami, jednak nie podjęli oni żadnych działań by załatwić sprawę polubownie:

Zwróciłem się do firmy Apple o wyjaśnienie, oni z kolei zwrócili się do firmy Hipstamatic. Nie doczekałem się żadnej reakcji, ale zdjęcie zdjęto z Internetu. Skradziono zdjęcie, które było efektem mojej pracy. Domagam się zadośćuczynienia i odszkodowania – mówi Wiktor Franko.

Franko na swoim Facebooku przedstawił żądania względem firmy:

W związku z powyższym, pomimo usunięcia przedmiotowej fotografii z aplikacji oraz stron internetowych, przysługują mi, jako Twórcy, roszczenia za okres bezprawnego korzystania z fotografii, w tym o:

1) naprawienie wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości trzykrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie z utworu,

2) wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści,

3) zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jedyną możliwością jest wytoczenie procesu firmom Apple i Hipstamatic na terenie Stanów Zjednoczonych.

To niesie za sobą olbrzymie koszty wynajęcia kancelarii prawnej. Nie zamierzam jednak odpuścić i z moim prawnikiem szukamy rozwiązania - mówi fotograf

Ma szanse wygrać starcie z takim gigantem? Zdjęcie, o które tyle szumu, prezentujemy poniżej:

