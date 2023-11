Wigilia u Magdy Gessler jest równie niezwykła jak sama restauratorka. Okazuje się, że Gessler nie stawia na stole tylko tradycyjnych wigilijnych dań. Goście w jej domu mogli zjeść również potrawy rzadko spotykane w menu 24 grudnia.

Reklama

Jakie potrawy powinny znaleźć się na wigilijnym stole? To pytanie do wyszukiwarki Google było wpisywane co kilka minut przed świętami. My również podpowiadaliśmy Wam przepisy na świąteczne dania. Najchętniej czytaliście, jak przygotować barszcz według Magdy Gessler. Restauratorka z chęcią dzieli się receptami na idealne potrawy. Lubi też dawać cenne rady, np. w tym roku powiedziała, że karpia najlepiej głodzić przez tydzień! Na jej wigilijnym stole u restauratorki zabrakło jednak tradycyjnych dań. Internauci nie kryją oburzenia.

Wigilijny stół Magdy Gessler

W Wigilię Bożego Narodzenia Magda Gessler pokazała swój świąteczny stół. Restauratorka pochwaliła się potrawami, które przyrządziła. Nie zabrakło rybki, pierogów i uszek. A także mięsnych potraw!

Zaczyna się magiczna wigilijna wieczerza. Z ludźmi, których kocham. Jedyna taka na świecie. Wasza Magda. Szczęścia, wiary życzę - napisała Magda.

Za chwilę udostępniła filmik, gdzie pochwaliła się świątecznymi potrawami.

Wigilia Bożego Narodzenia na 20 osób, stworzona przeze mnie i moich genialnych kucharzy. (...) ryba prawdziwie po grecku, odrobina prawdziwej szynki dla niekoszernych, pomidory marynowane, faszerowana cielęcina, pasztet z zająca, sos grzybowy, rosyjskie rybki pod wódkę, marynaty, chrzany... - wyliczyła Gessler.

Internauci od razu skomentowali dania, które w ogóle nie były postne.

Szynka na Wigilii? Coś się komuś pomieszały święta z sylwestrem lub imprezą? Szynka, tace mięsiwa, to raczej nie kojarzę z magią Wigilii świąt Bożego Narodzenia! To raczej stół na sylwestrową noc, a nie wigilijną kolację. Zero tradycyjnych potraw Raczej wygląda to jak przed alkoholową bibą.

Fani gwiazdy porównali również Wigilię Magdy do... "alkoholowej biby". Na stole nie zabrakło mocnych trunków. Magda od lat nie ukrywa, że lubi alkohol do dań.

Oberwało się też córce Magdy - Larze. Wytknięto jej zbyt głęboki dekolt, który odsłaniał piersi. Fani nie przebierali w słowach:

Taki strój do stołu wigilijnego czy do... sutki na wierzchu!? WSTYD

Screen z FB Magdy Gessler

Co myślicie o Wigilii Magdy Gessler? Warto pamiętać, że post w Wigilię nie jest obowiązkowy. Kościół podkreśla, że jedząc mięso w Wigilię, nie popełniamy grzechu. Postne potrawy to po prostu kwestia tradycji... Wy też odeszliście od tradycji?

Zobacz też: Sześć pierogów za 40 zł? Pół kilo bigosu za 45 zł? Zobacz ceny świątecznych dań u Magdy Gessler!

Tak prezentował się stół u Magdy Gessler

instagram

Reklama

Na stole nie zabrakło mięsa...