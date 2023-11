Aktorka Anna Oberc swoich bohaterów pokazała w nowych, niekoniecznie pasujących do ich obecnego wizerunku wcieleniach.

„Obsadzani ciągle w rolach, które utrwalają ich wizerunek i nie wymagają od nich wcielenia się w kogoś innego w pewnym sensie zamyka im drogę grania w wielu serialach czy filmach. Ja też usłyszałam: „Pani to nigdy narkomanki nie zagra”, po serialu ”Singielka” – że jestem za bardzo wyrazista, a to przecież wszystko kwestia wyobraźni. Postanowiłam „pobawić” się wizerunkiem, postaciami, nowymi rolami. Wymyśliłam im wizerunek, stylizacje, make up i pokazałam, że każdy aktor może na scenie zagrać każdą postać”- mówi autorka zdjęć, Anna Oberc.