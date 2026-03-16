Wiesława Wołodkiewicz z "Życia na kredycie" spełnia swoje marzenia o idealnym wyglądzie. W jednym z ostatnich odcinków programu zakomunikowała mężowi, że pieniądze ze sprzedaży działki chce przeznaczyć na bonding. W mediach społecznościowych właśnie pochwaliła się swoim nowym uśmiechem.

Wiesia z "Życia na kredycie" ma nowe zęby

Wiesława Wołodkiewicz z "Życia na kredycie" nie traci czasu. Właśnie poddała się kolejnej metarmofozie i zaprezentowała jej efekty. Zgodnie z zapowiedziami, zadbala o swój uśmiech, a nowymi zębami pochwaliła się w mediach społecznościowych:

Bardzo profesjonalnie zrobił cały zabieg, jestem pod miłym wrażeniem. Ponieważ miałam asymetrie dziąseł, dr świetnie sobie z tym poradził. Korony cyrkonowe wyglądają idealnie, jak stworzone dla mnie

To jednak nie jedyna zmiana, jaką przeszła w ostatnim czasie.

Metamorfoza Wiesławy z "Życia na kredycie"

Wiesława z "Życia na kredycie" zdecydowała się na operacje plastyczne w Turcji, czemu była przeciwna jej mama oraz córka Ania. Ostatecznie gwiazda TTV przyznała:

Zrobiłam sobie implanty w piersiach. Lifting podbródka i opadającą powiekę.

Przed kamerami wytłumaczyła, że wszelkim zabiegom poddaje się po to, by podobać się swojemu mężowi Robertowi:

Ja nie mam już takiego ciała, jak miałam jak się poznaliśmy kilkanaście lat temu. Ja już się starzeję, mój mąż jest atrakcyjnym mężczyzną i bardzo często mi pokazuje, że ma jakieś takie wiadomości na portalach społecznościowych, że go kobiety zaczepiają i powiem Ci, że tak naprawdę czasem bezczelnie, wysyłając mu nagie zdjęcia i ileż mężczyzn uległo, tak? Też jestem po rozwodzie i wiem, że takie szczęście nie trwa wiecznie. I żeby ono trwało wiecznie musimy oboje coś w ten związek wkładać. Mojemu mężowi się podobam, jestem dla niego taką znów atrakcyjną, jaką byłam kiedyś i to jest dla mnie najważniejsze, nasze małżeństwo.

Metamorfoza mamy oraz jej coraz śmielsze kreacje nie do końca podobają się jej nastoletniej córce Ani, co próbuje jej komunikować. Wiesława jest jednak nieugięta:

Dziewczyna 17 lat, powinna czasem już mamę wspierać.

W ostatnich odcinkach również Yullia z "Życia na kredycie" wyprowadziła się od Jarka.

