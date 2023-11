Wiesława Kwiatek z "Sanatorium miłości" znalazła miłość za granicą? Jakiś czas temu jedna z najpopularniejszych uczestniczek hitowego programu TVP w rozmowie z nami przyznała, że wciąż wierzy, że wkrótce spotka swoją drugą połówkę. Wiesia zdradziła nam wówczas, że po emisji "Sanatorium" otrzymuje sporo propozycji matrymonialnych z zagranicy...

Teraz, jak informuje "Super Express", Wiesia nawiązała kontakt z jednym z piszących do niej mężczyzn i już planuje z nim randkę!

Wiesława Kwiatek w rozmowie z dziennikiem przyznała, że w jej życiu pojawił się nowy mężczyzna. Adorator uczestniczki "Sanatorium miłości" ma 70 lat i mieszka w Luksemburgu. Ich kontakty ograniczają się jedynie do rozmów przez telefon, ale już wkrótce będą mogli wybrać się na pierwszą randkę! Okazuje się bowiem, że mężczyzna zaprosił Wiesię do siebie - razem spędzą majówkę.

Każda rozmowa coraz bardziej nas zbliża do siebie, usłyszałam nawet takie słowa: zakochałem się w twoim głosie- Wiesia przyznała w rozmowie z "Super Expressem". (...) No lecę do Luksemburga, za kilka dni odbieram bilety i pakuję walizki. To będzie taka randka w ciemno, ale nie mam żadnych obaw.