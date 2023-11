3 z 4

Wydaje się, że to wcale nie udział w innych programach a to, co w nich mówiła zaskakuje widzów "Sanatorium miłości". Wiesia w programie TVP przyznała, że od śmierci męża nie potrafiła ułożyć sobie życia. Z kolei w show "Nieoczekiwana zmiana" zdradziła, że od 10 lat jest w związku z Waldemarem.

Sprawę skomentował zespół rzecznika TVP!

Pani Wiesława Kwiatek zgłaszając się do programu spełniła podstawowy warunek – była samotną kobietą w wieku 60+ i dlatego zgłosiła się do „Sanatorium miłości”- "Super Express" cytuje komentarz.

Zobaczcie, co zaledwie kilka tygodni temu w rozmowie z nami o swoim życiu uczuciowym mówiła Wiesia!

