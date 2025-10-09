Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak, znani z tworzenia pierwszego w Polsce edukacyjno-prawnego komiksu, powracają z nowym rozdziałem zatytułowanym „Love Story Called Life – wedding”. Tym razem para skupia się na prawach par jednopłciowych do zawarcia związku małżeńskiego. Co ich do tego skłoniło?

Miłość w cieniu przepisów: Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak opowiadają swoją historię

Jacek Jelonek i Oliwer Kubiak poznali się na planie programu "Prince Charming" w 2021 roku. Od tamtej pory są razem - kilka miesięcy temu zaręczyli się, a od jakiegoś czasu przygotowują do ślubu! W Polsce nie jest to łatwa sprawa - w końcu pary jednopłciowe nie mogą zalegalizować swojego związku.

Stąd pomysł na drugą część komiksu, tym razem skupionego właśnie wokół tematu ślubów:

Kiedy się poznaliśmy, nie myśleliśmy o tym, że będziemy musieli walczyć o coś tak podstawowego, jak możliwość bycia razem również w oczach prawa. Ale przyszły zaręczyny i zderzenie z rzeczywistością. Brak przepisów. Formalności. Poczucie niewidzialności opowiadają Jacek i Oliwer

Rok temu, w pięknej włoskiej scenerii, oświadczyliśmy się sobie nawzajem. To był moment, który na zawsze zostanie w naszej pamięci – poczucie, że właśnie zaczynamy nowy rozdział naszego życia. I choć jesteśmy parą dwóch mężczyzn, chcemy tego samego co wszyscy: miłości, stabilizacji, świętowania z bliskimi. Chcemy ślubu. Gdy zaczęliśmy planować naszą ceremonię, trafiliśmy na ścianę. Formalności, brak równości prawnej, niedomówienia i luki w systemie, który nie przewiduje naszej miłości. Zderzyliśmy się z brakiem jasnych przepisów, koniecznością szukania innych rozwiązań i poczuciem, że nasze marzenia nie są wspierane przez system prawny tłumaczą w komiksie

Ślub za granicą i co dalej? Komiks jako przewodnik prawny dla par jednopłciowych

Komiks „Love Story Called Life – wedding” to nie tylko zapis doświadczeń Jacka i Oliwera, ale także przewodnik prawny dla osób, które chcą zalegalizować swój związek. Szczególną uwagę poświęcono procedurom zawierania małżeństwa za granicą. Czytelnicy znajdą tu odpowiedzi na pytania: gdzie można wziąć ślub, jak wyglądają procedury administracyjne i jakie konsekwencje niesie to po powrocie do Polski.

Zawarte w komiksie informacje są praktyczne i dostosowane do realiów osób, które stają przed trudnymi wyborami. To także forma wsparcia psychicznego, bo – jak podkreślają autorzy – „miłość zasługuje na równość. A wiedza to realna siła.”

Dostępność i cel projektu

Komiks „Love Story Called Life – wedding” jest dostępny bezpłatnie w wersji cyfrowej na stronie www.lovestorycalledlife.com. Projekt wspiera Julia Kamińska – aktorka i piosenkarka, znana m.in. z "BrzydUli", która od lat angażuje się w inicjatywy na rzecz równości. W specjalnym wideo podzieliła się własnym spojrzeniem na temat związków partnerskich i podkreśliła, jak ważna jest wolność wyboru oraz empatia w relacjach międzyludzkich. Całość wspiera adwokat Dominika Bielska, który często trudne do zrozumienia przepisy tłumaczy w prosty sposób.

