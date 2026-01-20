Maryla Rodowicz została ogłoszona jako pierwsza gwiazda jubileuszowej edycji Roztańczonego PGE Narodowego 2026. Informację potwierdzili organizatorzy wydarzenia, publikując ją w mediach społecznościowych. „Ikona, historia, legendarny głos” – tak opisano artystkę, która od dekad wyznacza rytm polskiej sceny muzycznej.

Organizatorzy zapewniają, że występ Maryli Rodowicz gwarantuje momenty, które zapiszą się w historii koncertu. Jej obecność to nie tylko sentymentalna podróż przez największe przeboje, ale też energetyczne show, które porwie publiczność do tańca.

W 2026 roku Roztańczony PGE Narodowy świętuje swoją 10. edycję. Organizatorzy zapowiadają wyjątkowe wydarzenie, które ma być ukoronowaniem dekady muzycznych doznań i wspólnej zabawy. Zgodnie z zapowiedziami, tegoroczna edycja ma wyróżniać się nie tylko rozmachem, ale także unikalnymi atrakcjami. To właśnie Maryla Rodowicz została zapowiedziana jako pierwsza gwiazda imprezy. A to dopiero początek.

Maryla Rodowicz - artystka, która od dekad wyznacza rytm polskiej sceny muzycznej - wystąpi podczas jubileuszowej, 10. edycji Roztańczonego PGE Narodowego. Kultowe przeboje, niepodrabialny styl i sceniczna charyzma, która niezmiennie elektryzuje publiczność. Obecność legendy na największej muzyczno-tanecznej scenie w Polsce to gwarancja momentów, które zapiszą się w historii czytamy w oświadczeniu.

W ostatnim czasie znów głośno jest po legendarnej wokalistce, która wystąpiła na koncercie sylwestrowym. Warto przypomnieć, że niedawno również Maryla Rodowicz podjęła decyzję ws. WOŚP.

Jubileuszowa 10. edycja Roztańczonego PGE Narodowego

Jedną z głównych nowości jubileuszowej edycji będzie scena ustawiona w układzie 360 stopni. Zlokalizowana w samym centrum płyty stadionu, pozwoli widzom poczuć się bliżej artystów niż kiedykolwiek wcześniej. Niezależnie od miejsca na widowni, każdy uczestnik ma być otoczony muzyką, światłem i energią. To nowatorskie podejście do scenografii ma na celu zwiększenie interaktywności i intensywności doznań. Dzięki temu każdy widz będzie mógł poczuć się częścią show, a nie jedynie jego obserwatorem.

Roztańczony PGE Narodowy 2026 to nie tylko Maryla Rodowicz. Organizatorzy zapowiadają występy największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej. W programie znajdą się także zaskakujące aranżacje oraz premierowe kompozycje przygotowane specjalnie na jubileuszową edycję. Imprezę poprowadzą Milena i Ilona Krawczyńskie. Wspierać je będzie Olek Sikora, prowadzący program „Halo tu Polsat”.

Jubileuszowa edycja to święto największych hitów ostatnich lat, ale także unikalnych artystycznych połączeń przygotowanych specjalnie na ten wieczór - duetów, trio i wspólnych wykonów, które pojawią się tylko tu i teraz. Publiczność może spodziewać się występów największych gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, zaskakujących aranżacji i premierowych kompozycji, które zapiszą się w historii festiwalu przekazali organizatorzy.

