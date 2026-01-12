Maryla Rodowicz to niekwestionowana ikona polskiej sceny muzycznej, która od lat zachwyca publiczność nie tylko swoimi znanymi przez wszystkich piosenkami, lecz także wyjątkową sceniczną charyzmą, osobowością i energią. Choć artystka cały czas koncertuje (obecnie jest w trasie "Maryla Rodowicz. Niech żyje bal. Trasa akustyczna"), to wieloletni fani co roku najbardziej wyczekują jej występu podczas sylwestrowego, telewizyjnego show. I w tym roku gwiazda nie zawiodła swoich wielbicieli, gwarantując spektakularny występ zarówno pod względem muzycznym, jak i wizualnym. Wśród internautów nie zabrakło jednak też tych krytykujących, którym Maryla zdecydowała się odpowiedzieć.

Maryla Rodowicz o krytyce po jej sylwestrowym show: "Spodziewałam się tego"

Maryla Rodowicz po raz kolejny zaskoczyła swoimi występami podczas telewizyjnego sylwestra, tym razem w Telewizji Polskiej. Dwa wejścia na scenę gwiazdy natychmiastowo zaczęły być komentowane przez Internautów jeszcze w trakcie odśpiewywania przez nią piosenek. Wierni fani doceniali energię, charakterystyczny wokal i dbałość w tworzeniu show, choć nie zbrakło też słów krytyki względem jej kusych kreacji oraz półnagich mężczyzn, którzy towarzyszyli jej podczas wykonania piosenki "Remedium".

Gwiazda zdecydowała się na skomentowania komentarzy krytykujących jej artystyczne wybory w rozmowie z dziennikarzem "Faktu". Zapytana o nieco kontrowersyjny charakter jej występów stwierdziła, że oburzenie komentujących nie jest dla niej zaskoczeniem.

Tak, spodziewałam się kontrowersji. W końcu nie każda gwiazda wychodzi na scenę w białych majtkach. No, ale tego wymagał kostium kowbojski. A to że bujali mnie rozebrani, pięknie zbudowani młodzieńcy, to konieczność. W końcu lepiej się ogląda rozebranych chłopców, niż zakutanych w szaliki i zimowe kurtki. To jest sylwester, czas zabawy.

Z kim Maryla Sylwestra wystąpiła podczas sylwestrowej zabawy z Telewizją Polską?

Maryla Rodowicz wywołała duże emocje podczas telewizyjnego sylwestra nie tylko ze względu na towarzyszących jej na scenie półnagich mężczyzn. W swoim drugim wejściu gwiazda mogła cieszyć się towarzystwem równie znanej polskiej wokalistyki - Kayah. Razem wykonały niekwestionowane niekwestionowane hity polskiej muzyki, zaskakując przy tym stylizacjami. Obie ubrane były w kuse stroje inspirowane kowbojskim stylem. Na sylwestrze nie zabrakło też oczywiście całej plejady polskich gwiazd.

