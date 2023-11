1 z 4

Julia Wieniawa uwielbia zaskakiwać. Niedawno postawiła na "natural look" i pojawiła się na imprezie praktycznie bez makijażu. Gwiazda nie zdążyła umalować rzęs, co bardzo spodobało się fanom. Tym razem na modowym evencie Wieniawa zaskoczyła pełnym makijażem, który bardzo rzucał się w oczy. Czy mocny make up pasuje do aktorki? Tylko spójrzcie na zdjęcie.