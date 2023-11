1 z 10

Sezon narciarski trwa w pełni. Julia Wieniawa i Antek Królikowski, którzy z powodu licznych kontraktów nie mieli ostatnio czasu dla siebie, wybrali się krótki urlop na narty. Kierunek? Jasna Chopok Słowacja! Gwiazdy były zachwycone warunkami narciarskimi, jakie oferuje góra Chopok. Jest tam kilkanaście tras narciarskich, przez co jazda się nie nudzi (w sumie 49 kilometrów tras). Wyciągi z każdej strony góry, dzięki którym nie trzeba długo czekać na wjazd. Do wyboru wiele tras o różnym stopniu trudności przejazdu. Julia i Antek zjeżdżali po obu stronach góry (północnej i południowej) i byli zadowoleni tym co oferują im Tatry Niskie.

Wieniawa jeździ na nartach od dziecka i tam mogła się wyszaleć. Antek też świetnie sobie radził.

A wieczorem? Julia i Antek byli widziani na otwarciu kolejnego hotelu w Jasna Chopok, który czeka na wielbicieli zimowych sportów, potem w saunach i jacuzzi. Zobaczcie zdjęcia z ich narciarskiego wypadu.

Zobacz także: Mroczkowie, Cypryański, Zelt i inni artyści w narciarskich i piłkarskich zmaganiach na Słowacji!