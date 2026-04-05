Nowe doniesienia o Hannie Bieluszko. Tak zareagowała gwiazda "M jak miłość"

Zbiórka na leczenie i rehabilitację Hanny Bieluszko nabrała tempa w ostatnich dniach i w krótkim czasie poruszyła internautów. Aktorka znana m.in. z seriali „M jak miłość” oraz „Barwy szczęścia” walczy z poważną chorobą, a obok niej stoi krąg bliskich i widzów, którzy postanowili działać tu i teraz. Ilona Łepkowska przekazuje, że ten odzew to nie tylko realna pomoc, ale też ważny impuls dla samej Hanny.

Wielka odpowiedź na zbiórkę na Hannę Bieluszko. Cała Polska wspiera chorą gwiazdę „M jak miłość”

Zbiórka ruszyła w czwartek, a już po kilku dniach licznik pokazał ponad 90 tys. zł. Tempo jest mocne, ale równie znaczące jest to, kto stoi za tym wynikiem: nie tylko przyjaciele i osoby z branży, lecz także widzowie, którzy znają Hannę Bieluszko głównie z ekranu.

Ilona Łepkowska zwraca uwagę, że w takich momentach pieniądze nie są jedyną walutą. Liczy się też świadomość, że po drugiej stronie jest tłum życzliwych osób, które trzymają kciuki i konsekwentnie dokładają swoją cegiełkę.

To także ogromne wsparcie psychiczne. Hania to widzi, ile osób ją wspiera, także widzów, którzy znają ją tylko z ekranu. To daje siłę do walki. Ja patrzę na takie zbiórki nie tylko jak na zbieranie pieniędzy, ale też dobrych emocji i energii od ludzi przekazała Łepkowska na łamach „Faktu”.

Za kulisami tej akcji jest zwyczajne, ludzkie napięcie. Łepkowska przyznaje, że mocno martwiła się o stan Hanny Bieluszko, jednak dziś widzi poprawę na kilku poziomach.

Jako jej przyjaciółka niezwykle się cieszę, bo bardzo się niepokoiłam o jej stan, a widzę, że idzie ku dobremu, pod wieloma względami. Ta zbiórka też jest dowodem, że są wokół niej ludzie, dla których jest ważna, także widzowie. Osoby, które być może jej nigdy nie spotkały, ale widziały ją na ekranie i poczuły sympatię dodała.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu Ilona Łepkowska przekazała nowe informacje w sprawie Hanny Bieluszko.

Walka o powrót do zdrowia Hanny Bieluszko. Zbiórkę nagłośniły teatry i aktorzy

Hanna Bieluszko przez lata była związana z Teatrem Słowackiego w Krakowie, a szersza publiczność kojarzy ją z ról telewizyjnych. Choroba zmusiła ją do przerwania zawodowych planów, ale zbiórka ma pomóc właśnie w tym, by taki przymus nie stał się stałym stanem.

W praktyce stawką jest powrót do możliwie normalnego życia: odzyskanie sił, sprawności i niezależności, a w dalszej perspektywie także powrót do aktywności artystycznej. Trudną sytuację Hanny Bieluszko nagłośniły nie tylko instytucje jak teatry, a także gwiazdy.

