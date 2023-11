Miał być ślub, a będzie "rozwód". Kilka dni temu Dakota Johnson i Chris Martin rozstali się. Gwiazdy były ze sobą przez 20 miesięcy i wydawało się, że aktorka jest naprawdę szczęśliwa u boku muzyka. Niestety, okazuje się, że aktorka i muzyk mieli inne priorytety. Jakie?

Związek Dakoty i Chrisa owiany był wielką tajemnicą. Gwiazdy nie afiszowały się ze swoim uczuciem, co tylko podsycało plotki o ich relacji. Jeszcze niedawno spekulowano, że para spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Niestety dziś wiemy, że były to tylko pogłoski, tym bardziej, że Dakota wcale nie myśli o macierzyństwie! Dzieci miały być głównym powodem, dla którego para rozstała się. Informacje te potwierdza zagraniczna prasa.

- Chris powiedział jasno, że chce więcej dzieci tak szybko, jak to możliwe, ale kariera Dakoty naprawdę się rozrosła i była to ostatnia rzecz, o której chciała myśleć. W ubiegłym miesiącu w ich głowach pojawiła się myśl i zdali sobie sprawę, że ciągną w zupełnie przeciwnych kierunkach - postanowili więc pewnego dnia to zakończyć - czytamy w "The Sunday Express".