"Taniec z Gwiazdami" już od lat przyciąga widzów przed telewizory. W tanecznym show do tej pory wystąpiła plejada największych gwiazd polskiego show-biznesu, sportu, a nawet polityki. Obecnie widzowie śledzą osiemnasty sezon programu. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się ćwierćfinał najnowszej edycji, ale "Fakt" już teraz informuje, że Polsat rozpoczął przygotowania do dziewiętnastej edycji.

Będą zmiany w jury w kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Według najnowszych ustaleń "Faktu" Polsat już planuje kolejną odsłonę tanecznego show. "Taniec z Gwiazdami" ma wrócić na antenę w jesiennej ramówce. Jak donosi dziennik w programie może dojść do sporych zmian w składzie jurorskim. Od kilku lat uczestników oceniają: Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Rafał Maserak - teraz jednak "Fakt" informuje, że jeden z jurorów może zniknąć z programu.

Producentom zależy na tym, by program stale się zmieniał i oferował widzom świeże spojrzenie na taneczne zmagania gwiazd. Różne scenariusze są możliwe zdradz źródło dziennika i dodaje, że decyzja w sprawie jurorów jeszcze nie zapadła.

Myślicie, że w kolejnej odsłonie show dojdzie do zmian w jury? Jedno jest pewne, stacja rozpoczęła już ponoć poszukiwania uczestników, którzy zawalczą o Kryształową Kulę w dziewiętnastej edycji. Jak ustalił "Fakt" wśród potencjalnych gwiazd nowej edycji znalazły się Jessica Mercedes oraz Ewa Chodakowska.

Kto wygra osiemnastą edycję "Tańca z Gwiazdami"?

Do jesiennej edycji "Tańca z Gwiazdami" pozostało jeszcze sporo czasu, a teraz widzowie skupiają się na uczestnikach osiemnastego sezonu show. Już w najbliższą niedzielę, w ćwierćfinale spotkają się: Sebastian Fabijański i Julia Suryś, Paulina Gałązka i Michał Bartkiewicz, Kacper "Jasper" Porębski i Daria Syta, Piotr Kędzierski i Magdalena Tarnowska, Gamou Fall i Hanna Żudziewicz oraz Magdalena Boczarska i Jacek Jeschke. W ostatnim odcinku nikt nie odpadł z programu, a po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami" rozpętała się burza.

Kto zachwyci w najbliższą niedzielę i przejdzie do półfinału? Tego dowiemy się już za kilka dni.

Przypominamy, że ostatnio produkcja "Tańca z Gwiazdami" przekazała pilne wieści tuż orzed ćwierćfinałem.

