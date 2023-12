Kevin Mglej jest z dumny z sukcesów narzeczonej. Roxie Węgiel ma zaledwie 18 lat, a już osiąga pierwsze sukcesy w biznesie. Właśnie otrzymała nagrodę na gali Marki Roku 2023. Ukochany wokalistki opublikował wymowny wpis, dodając tajemniczo:

Ostatni rok był przełomowy w życiu prywatnym i karierze Roxie Węgiel. Młoda wokalistka nie tylko skończyła 18 lat ale również wydała płytę, którą chciała nieco zerwać z wizerunkiem dziewczynki, która wygrała "The Voice Kids". Jej popularność w sieci rosła w siłę i kolejny rok z rzędu mogła cieszyć się trasą koncertową. W tym roku była także na językach wszystkich z powodu związku z 8 lat starszym Kevinem Mglejem. Chociaż zakochanych spotkało sporo krytycznych komentarzy, udowodnili, że miłością są w stanie wszystko przezwyciężyć. Pod koniec grudnia Roksana Węgiel została nagrodzona podczas gali Marki Roku 2023. Jej narzeczony nie kryje dumy. Opublikował wspierający wpis w mediach społecznościowych, komplementując ukochaną:

Roxie Węgiel Kobiecą Marką Roku 2023 w kategorii Gwiazda Młodego Pokolenia. To był rok ciężkiej pracy, nowej płyty, nowych kontraktów, zamieszania w mediach, koncertów a Ty dałaś radę. Jesteś Wielka. Rok 2024 cały już zaplanowany i to... to będzie coś.

napisał na Instagramie.