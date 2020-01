Wielkie rozstanie w życiu Dawida Kwiatkowskiego! Tego nikt się nie spodziewał

Dawid Kwiatkowski i Igor Pilewicz po latach wspólnych sukcesów kończą swoją współpracę. Dziś Dawid jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia i pomaga w osiąganiu muzycznych marzeń swoim młodszym kolegom z branży. Aktualnie zasiada w jury "The Voice Kids", gdzie służy radą w rozwijaniu umiejętności młodych talentów. Kiedyś sam nagrywał na Youtubie covery wybranych piosenek. To właśnie za pośrednictwem tej platformy poznał swojego przyszłego managera Igora Pilewicza.

Nadszedł czas na zmiany. Oświadczenie o zakończeniu współpracy artysty i managera pojawiło się na mediach społecznościowych Dawida Kwiatkowskiego.

Na Instagramie Dawida Kwiatkowskiego pojawiło się oświadczenie, w którym wokalista wyjawił szczegóły tej decyzji.

- Kochani, dzisiejszy post będzie mocno wyróżniał się spośród komunikatów, którymi z Wami dzielę się na co dzień. Niemniej nadszedł moment w moim zawodowym życiu, by dokonać zmian i tą informacją pragnę się z Wami podzielić. Przed kilkoma dniami zdecydowaliśmy się z Igorem o naszej zawodowej rozłące. Minione lata, to był niezwykle piękny czas, chwile, których nie wymażę z pamięci. Pasmo wyjątkowych sukcesów, radości, ale i wspierania się w momentach gorszych, które przecież też bywały. [...] Igor, w tym miejscu także wirtualnie pragnę Ci za wszystko bardzo mocno podziękować. Na pewno nie raz zrobimy wyskok w miasto! Tymczasem zawodowo dołączam do ekipy DB4 Management (grupa Qlture Events) i razem podejmujemy kolejne wyzwania, by wkrótce zaskakiwać Was kolejnymi pięknymi dźwiękami i nie tylko - czytamy w komunikacie dodanym przez Dawida Kwiatkowskiego.