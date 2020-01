Kolejny emocjonujący odcinek The Voice Kids za nami! Kto znów doprowadził Cleo do wzruszenia?

Kolejny emocjonujący odcinek "The Voice Kids" za nami! Nie brakowało wzruszeń, zachwytów i wspaniałych występów. Kto tym razem najbardziej spodobał się jurorom? Pojawili się kolejni faworyci!

Kto zachwycił jurorów "The Voice Kids" w kolejnym odcinku przesłuchań w ciemno?

"The Voice Kids" niezmiennie jest jednym z najchętniej oglądanych talent show w Polsce. Występy młodych artystów często wzruszają nie tylko jurorów, ale przede wszystkim widzów. W ubiegłym tygodniu wszystkich zachwycił Marcin Maciejczak. Jego wykonanie utworu z filmu "Narodziny gwiazdy" sprawiło, że młody artysta odwrócił wszystkie fotele. Chłopak od razu został postawiony w roli faworyta do głównej wygranej! Wspaniałych talentów jednak nie brakuje i w najnowszym odcinku "The Voice Kids" pojawili się kolejni kandydaci do zwycięstwa w programie! Czyj występ ponownie wzruszył Cleo?

Jednym z uczestników, który zachwycił jurorów był 14-letni Bartek. Chociaż młody wokalista odwrócił tylko fotel Dawida Kwiatkowskiego, to wszyscy byli pod wrażeniem jego dojrzałości oraz ciekawej barwy głosu. Chłopak oczarował także publiczność swoim wykonaniem utworu "Another Love".

Moim zdaniem Bartek to jeden z najbardziej męskich głosów w tej edycji. To jest osoba, która powinna odwrócić trzy fotele - skomentował Dawid Kwiatkowski.

Kolejnym, brawurowym występem może pochwalić się 13-letnia Gabrysia - pół Polka, pół Portugalka. Nastolatka wykonała utwór z repertuaru Tori Kelly, "Don't You Worry 'Bout a Thing" i odwróciła wszystkie fotele jurorów. Ostatecznie zdecydowała się dołączyć do drużyny Dawida Kwiatkowskiego.

Widać, że scena to miejsce dla Ciebie i scena w tym programie to miejsce dla Ciebie - skomentował Dawid Kwiatkowski. Masz wszystko co pozwoli mi Cię doprowadzić do finału - powiedziała Cleo.

Najwięcej wzruszeń dostarczyła jednak 14-letnia Anastazja. Młoda artystka fenomenalnie zaśpiewała piosenkę Beyonce "I Was Here" i swoim występem doprowadziła Cleo do ogromnego wzruszenia. Zarówno jurorzy jak i publiczność byli oczarowani dziewczyną i jej niezwykłą dojrzałością muzyczną. 14-latka postanowiła jednak dołączyć do drużyny Dawida Kwiatkowskiego!

Anastazja sprawiła, że nie tylko Cleo miała łzy w oczach. Również Ida Nowakowska nie mogła powstrzymać wzruszenia. Uczestniczka programu, podobnie jak prowadząca, wcześnie straciła tatę. To wyznanie bardzo poruszyło gwiazdę TVP, która doskonale rozumie co czuje utalentowana 14-latka.

Wygląda na to, że Dawid Kwiatkowski kompletuje bardzo mocną drużynę! Myślicie, że to właśnie ktoś z jego grupy wygra program?