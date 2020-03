Wielki śpiewak Placido Domingo zarażony koronawirusem! "Błagam was wszystkich..."

Smutne wieści z Hiszpanii! Światowej sławy śpiewak operowy, Placido Domingo, jeden z największych głosów naszych czasów, poinformował, że ma koronawirusa.

Słynny tenor dołączył do coraz dłuższej listy znanych osób, u których potwierdzono obecność koronawirusa.

Jak napisał Placido Domingo, tak on sam, jak i jego rodzina pozostanie w izolacji tak długo, jak to będzie konieczne ze względów medycznych.

Wielki śpiewak zaapelował do swoich fanów na całym świecie:

Błagam Was wszystkich, bądźcie ostrożni, przestrzegajcie podstawowych reguł, jak częste mycie rąk, czy przebywanie przynajmniej dwa metry od innych osób. Róbcie wszystko, co możecie, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa - napisał. - A poza wszystkim zostańcie w domu, jeśli to tylko możliwe.