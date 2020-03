Anna i Robert Lewandowscy przekazali fortunę na walkę z koronawirusem! Piękny gest pary

Anna i Robert Lewandowscy w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi koronawirusa już od kilku dni aktywnie wspierają akcję "zostań w domu" i za pośrednictwem mediów społecznościowych apelują do swoich fanów, żeby słuchali zaleceń lekarzy i rządzących. Teraz okazuje się, że piłkarz i trenerka przekazali również ogromną sumę pieniędzy na walkę z groźnym wirusem! Jak informuje portal onet.pl na walkę pandemią para przekazała aż... milion euro! Zobaczcie, co powiedzieli o trudnej sytuacji na całym świecie.

Lewandowscy przekazali milion euro na walkę z koronawirusem

Anna Lewandowska już kilka dni temu w rozmowie z "Dzień Dobry TVN" przyznała, że chociaż na co dzień mieszkają w niemczech to razem z mężem cały czas śledzą doniesienia z Polski. Ania przyznała wówczas, że kiedy tylko nasze władze zamknęły placówki oświatowe to para przestała zaprowadzać córkę do przedszkola i od tamtej chwili razem spędzają czas w domu.

My żyjemy zdecydowanie wiadomościami z Polski. I tak jak pojawiła się już kwarantanna w Polsce my tak samo zadziałaliśmy w niemczech, ja od razu Klarę zostawiłam w domu nie posłałam jej do przedszkola. Trochę jest ciężko o tym mówić, ponieważ jesteśmy daleko od rodziny. Jest troszeczkę ciężej. Mimo tego, że ja też teraz już jestem w takiej sytuacji, że już mam końcówke mojej ciąży ale staram się wesprzeć zmowtywować osoby, które tez tego potrzebują- Anna Lewandowska mówiła w "DDTVN".

Teraz okazuje się, że Anna i Robert Lewandowscy postanowili wesprzeć walkę z koronawirusem i przekazali na ten cel milion euro.

Dziś wszyscy jesteśmy świadomi trudności sytuacji, jaka nas otacza. Dziś wszyscy gramy w jednej drużynie. Bądźmy silni w tej walce i bądźmy jednomyślni. Jeśli możemy w sposób bezpieczny komuś pomóc to róbmy to. Dobro wraca- onet.pl cytuje Annę i Roberta Lewandowkich.Ta sytuacja dotyka każdego z nas, nie wybiera, dlatego raz jeszcze prosimy: Stosujmy się do zaleceń, słuchajmy tych, którzy się na tym dobrze znają. Bądźmy odpowiedzialni. Wierzymy, że szybko wrócimy do normalności. Bądźmy razem, bądźmy solidarni- dodała para.

To naprawdę piękny gest! Przypominamy również, że w sieci wciąż trwa zbiórka pieniędzy na wsparcie placówek medycznych w walce z koronawirusem. Fundacja Siepomaga zebrała już ponad 13 mln złotych!

Anna i Robert Lewandowscy przeznaczyli million euro na walkę z koronawirusem.

East News

Para cały czas apeluje do swoich fanów, żeby starali się nie wychodzić z domów.