Maria Sadowska, znana wokalistka i reżyserka, największą popularność zdobyła dzięki kilkukrotnemu pełnieniu roli jurorki w jednym z najpopularniejszych muzycznych telewizyjnych programów "The Voice of Poland". Od tamtego czasu wielu fanów z chęcią śledzi nie tylko zawodowe poczynania artystki, lecz także jej codzienne życie. Tuż przed sylwestrem Sadowska podzieliła się radosną nowiną, która nie schodzi teraz z ust internautów.

Po 8 latach pracy w końcu wyznała: "spełniło się moje marzenie"

W ostatniej rozmowie z agencją Newseria Maria Sadowska zdecydowała się na zdradzenie tajemnicy z jej prywatnego życia. Z dumą wyznała, że po 8 latach skończyła jeden ze swoich największych projektów, z którego w końcu będzie mogła się cieszyć.

W tym roku spełniło się moje wieloletnie marzenie, bo od ośmiu lat budowałam dom na wsi i teraz wreszcie zaczynam w nim mieszkać - z radością przekazała Maria Sadowska.

400-metrowy dom, który dziś dzięki wokalistce cieszy się nowym życiem, ma swoją fascynującą historię. To 120-letni modrzewiowy dwór, który został przeniesiony na działkę Sadowskiej z okolic Radomia - dokładnie 300 kilometrów dalej. Przez blisko sześć lat trwała jego rekonstrukcja na nowym terenie, który urzeka wyjątkowym położeniem nad jeziorem z własną linią brzegową. Dom ma być nie tylko azylem rodziny wokalistki, lecz także artystycznym centrum.

To w zasadzie też duży projekt artystyczny, bo jest to miejsce spotkań muzyków, wokalistów, twórców filmowych i wszystkich, którym bliska jest sztuka - mówi Sadowska o swoim nowym domu.

Sadowska wraca na scenę po latach: płyta, koncerty i nowy program

Nowy dom to tylko zwiastun nowości w życiu artystki. Maria Sadowska już zapowiedziała, że po kilkuletniej przerwie wraca na scenę muzyczną ze specjalnym programem koncertowy zatytułowanym "Akustycznie", który podsumowuje jej 15 wydanych dotychczas płyt. Co więcej, na 2026 rok zaplanowana jest też premiera nowego albumu Sadowskiej, który jest już niemal ukończony.

To jednak nie koniec planów wszechstronnej artystki. Już niebawem światło dzienne ujrzy także nowy film Marii Sadowskiej „Sami w domu”, w którym główne role odegrali Borys Szyc i Anna Cieślak. Film opowiada historię pary architektów, Klementyny i Karola, i porusza tematy bliskie każdemu: relacje, samotność i wybory życiowe.

