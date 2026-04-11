W 40. odcinku 5. edycji „Farmy” piątek długo nie przypominał piątku. Zamiast szybkich nominacji i nerwowego odliczania uczestnicy najpierw walczyli o zaliczenie zadania tygodnia, a w tle rosły podejrzenia, że duet „wikingów” próbuje rozgrywać emocje innych. Kiedy w końcu przyszło do decyzji, Janosik wskazał Karolinę - i od razu zrobiło się głośno. To jednak nie koniec wrażeń.

Karolina z "Farmy" nominowana do pojedynku

Na farmie pojawiła się konsternacja: dotąd piątek oznaczał konkret - nominacje i pojedynki - tym razem jednak przez chwilę panowała zaskakująca cisza. Szybko okazało się, że zanim przyjdzie czas na decyzje, trzeba domknąć sprawy z zadaniem tygodnia. Tyle że start dnia wyhamował już na podwórku: Aksel zostawił kluczyk w stacyjce ciągnika, a akumulator przez noc zdążył się rozładować. Traktor trzeba było ratować i większość ekipy ruszyła do pomocy.

Na farmie pojawił się też Szymon, by ocenić wykonane zadanie tygodnia. Najpierw wskazał błąd: pole było źle wyznaczone - zamiast 0,5 ha wyszło początkowo 6000 m2, ale był to pomiar z pierwszego dnia. Poprawki wprowadzone przez drugą ekipę sprawiły jednak, że finalny wymiar pola był już prawidłowy. Efekt? Zadanie zostało zaliczone.

Nagrody zrobiły wrażenie: wózek pełen jedzenia, kosz z jedzeniem i zapowiedziana „niespodzianka”, która ujawniła się chwilę później. W stawie pojawiły się słoiki ze słodyczami i przekąskami.

Kiedy wydawało się, że emocje opadną po nagrodach, na farmie niespodziewanie pojawiły się siostry Krawczyńskie, by ogłosić nominacje. Janosik zapowiedział, że jego wybór nie będzie skomplikowany: postawi na osobę, która nie będzie miała mu tego za złe, bo „to tylko gra”. Te słowa zatrzymały uwagę wszystkich, a Agnieszka - słysząc wstęp - zamarła.

Ostatecznie Janosik wskazał Karolinę.

Nowi uczestnicy pojawią się na "Farmie"?

Jak po każdym odcinku, na końcu zobaczyliśmy zapowiedź kolejnego epizodu. Ten zwrócił szczególną uwagę widzów, którzy dopatrzyli się... nowych osób, które pojawią się na farmie. Choć nie wiadomo na ten moment, kim są, wielu zaczęło podejrzewać, że będą to nowi uczestnicy. Na pierwsze negatywne głosy nie musieliśmy długo czekać:

Nie wierze, że będą nowi Farmerzy

Ale że nowi farmerzy wejdą ?! Teraz to jestem ciekawa, i trzeba czekać do poniedziałku

Farma... CO JEST?! Nowi uczestnicy i to tylu... w takim etapie gry? Uczestnicy tyle się narobili, a teraz wymęczeni będą jeszcze musieli walczyć z tymi czystymi, najedzonymi nowymi ludźmi. Do tego ja, jako widz, tego nie widzę... Już polubiłam lub nie ludzi ze starej ekipy, ci na doczepkę tylko będą, mimo że mogą to być fajni ludzie. Wiem, że Farma tak lubi dodać nagle nowych uczestników i show miało być dłuższe, ale miałam nadzieję, że tych uczestników będzie po prostu więcej od początku albo więcej jakiś zadań, a nie że dorzucą uczestników na doczepkę

Czy osoby pokazane w zwiastunie rzeczywiście będą nowymi uczestnikami? O tym przekonamy się już w poniedziałkowym odcinku.

