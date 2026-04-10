Decyzja Janosika w najnowszym odcinku „Farmy” wywołała prawdziwe poruszenie wśród widzów. Farmer Tygodnia postanowił nominować d pojedynku Karolinę, oszczędzając Agnieszkę, co dla wielu okazało się dużym zaskoczeniem. W sieci szybko pojawiła się fala komentarzy, a internauci nie kryją oburzenia takim obrotem spraw.

Ogromne emocje na "Farmie"

40. odcinek "Farmy" upłynął pod znakiem napięcia związanego z decyzją Farmera Tygodnia. Janosik stanął przed trudnym wyborem i musiał wskazać osobę do pojedynku, co wyraźnie podzieliło uczestników. W trakcie rozmów Wojtek i Henryk próbowali wpłynąć na jego decyzję, sugerując, by nominował Karolinę.

Z kolei Aksel do samego końca liczył, że Janosik nie ulegnie wpływom Agnieszki i zdecyduje się na ruch, który byłby swego rodzaju rewanżem za wcześniejsze wydarzenia. Ostatecznie Janosik postawił właśnie na Karolinę, co wywołało spore zaskoczenie i natychmiastowe reakcje wśród uczestników. Agnieszka mogła odetchnąć z ulgą, a decyzja Farmera Tygodnia tylko podsyciła emocje - zarówno na farmie, jak i wśród widzów. W sieci szybko pojawiły się komentarze, a wielu fanów programu nie kryło zdziwienia takim obrotem spraw. Karolina także nie kryła zaskoczenia decyzją Janosika i w emocjach pozwoliła sobie na kilka uszczypliwych uwag pod adresem Agnieszki.

Burza w sieci po decyzji Janosika z "Farmy"

Zachowanie Agnieszki w "Farmie" od samego początku budzi spore emocje - zarówno wśród uczestników, jak i widzów. W pewnym momencie wyszło na jaw, że prowadziła grę na dwa fronty, co mocno nadszarpnęło zaufanie Janosika i całej jego grupy. Uczestnik nie ukrywał rozczarowania i otwarcie mówił o poczuciu zdrady, podkreślając, że jej decyzje znacząco wpłynęły na ich relację. Wydaje się, że Janosik dość szybko zapomniał o tym, co zrobiła Agnieszka, a niektórzy z pewnością zaczęli zadawać sobie pytanie czy na "Farmie" pojawiła się miłość?

I chociaż spora część widzów podejrzewała, że w najnowszym odcinku Janosik jednak wskaże Agnieszkę do pojedynku, to tak się nie stało. Część internautów jest rozczarowana wyborem Janosika. Tuż po emisji ostatniego odcinka "Farmy" stanowczo skomentowali decyzję ucestnika.

Serio Agnieszka dalej manipuluje Łukaszem

Janosik ślepy jesteś jak nic

On jest taki naiwny że brak słów komentują rozczarowani internauci.

