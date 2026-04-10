Ewa z "Farmy" zaskoczyła wyznaniem ws. Henryka. Jak po programie wyglądają ich relacje? Utrzymują ze sobą kontakt? Była uczestniczka programu Polsatu wygadała się przed naszą kamerą. Sprawdźcie, co nam zdradziła.

Ewa z "Farmy" szczerze o Henryku. Dlaczego skasowała wpis o uczestniku?

Zaledwie kilka dni temu Ewa podjęła szokującą decyzję i odeszła z "Farmy". I chociaż nie pojawia się już w nowych odcinkach programu, to teraz chętnie utrzymuje kontakt z fanami i odpowiada na ich pytania za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie podczas jednej z relacji na InstaStories Ewa z "Farmy" ujawniła, co Henryk zrobił po programie. Ewa zdradziła wówczas, że to właśnie on był jedyną osobą, która przeprosiła ją po nagraniach. Co ciekawe, komentarz Ewy dość szybko zniknął z sieci. Dlaczego? Ewa ujawniła to w rozmowie z reporterką Party.pl:

W trakcie emisji jest taki przykaz żebyśmy byli neutralni. (…) Rozumiem oczywiście te zasady. Momentami ciężko jest trzymać język za zębami kiedy po twoim odejściu ktoś za twoimi plecami mówi straszne rzeczy skomentowała dla nas Ewa.

Ewa potwierdziła jednak, że Henryk przeprosił ją po programie. Co więcej, do tej pory utrzmują ze sobą kontakt. Ostatnio Henryk dzwonił do Ewy.

Henryk do mnie dzwonił wczoraj i w ogóle jak wcześniej dzwonił to raz nie odebrałam bo byłam na niego zła pomimo tego, że już sobie wszystko wyjaśniliśmy, natomiast za drugim razem odebrałam i mówię do Henryka ''ja już miałam od ciebie nie odbierać, no ale dobra odebrałam'' - ''Ewuniu czy ty tylko możesz tutaj jedną rzecz...'' ja mówię Henryk przez ciebie pół internetu mnie od leni wyzywa, a on do mnie ''a mnie od psychopatów''. ujawniła przed naszą kamerą.

Zobacz nasz materiał wideo i sprawdź, co jeszcze powiedziała nam Ewa.

