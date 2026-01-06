Natalia Kukulska, znana wokalistka i mama trójki dzieci, po raz kolejny pokazała, jak ważna jest dla niej rodzina. Tym razem pretekstem do publikacji prywatnych kadrów były 9. urodziny jej najmłodszej córki, Laury Dąbrówki. Choć do niedawna artystka chroniła prywatność dziecka, coraz częściej dzieli się zdjęciami dziewczynki w mediach społecznościowych. Opublikowane fotografie z przyjęcia wywołały natychmiastową reakcję fanów, a z życzeniami pospieszyła też Małgorzata Socha. Co za wyjątkowe kadry!

Natalia Kukulska urządziła bajkowe urodziny dla Laury

Przyjęcie zorganizowane przez Natalię Kukulską dla najmłodszej córki wyglądało niczym z bajki. Wśród atrakcji pojawił się okazały tort z motywem przewodnim fortepianu, piękne dekoracje i nie zabrakło też wyjątkowych rodzinnych zdjęć. W tle widać także inne dzieci, które bawiły się razem z Laurą oraz jej mamą.

Natalia Kukulska nie ukrywa, że jej córka dorasta i już pożegnali kinderbale, a teraz przyszedł czas na świętowanie w innym stylu:

Kiedyś na kinderbalu były laleczki a teraz są maseczki! 9 lat mojej Laureczki! Co to jest za cuuuud duszyczka! Niech jej będzie najlepiej!!! Kocham!!!

9-letnia córka Natalii Kukulskiej oczarowała fanów

Zarówno fani, jak i znajomi z branży błyskawicznie zareagowali na opublikowane zdjęcia. W komentarzach nie zabrakło komplementów oraz życzeń dla solenizantki. Internauci zwracają uwagę, jak bardzo Laura się zmieniła na przestrzeni lat.

Kochana nasza Laueczkao , całujemy i ściskamy i już niedługo Bunie w prezencie damy … - napisała Małgorzata Socha

Wszyscy tacy piękni, szczęścia dla Laury

Córki jak malowane, piękne dziewczyny

Tylko spójrzcie na te wyjątkowe kadry!

Instagram @natalia.kukulska

Zobacz także:

Instagram @natalia.kukulska