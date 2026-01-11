Anna Lewandowska pojawiła się ostatnio na okładce magazynu "Twój Styl". W szczerej rozmowie podzieliła się między innymi refleksją na temat swojego małżeństwa. Przyznała, że przez wiele lat starała się wspierać męża na każdym kroku i towarzyszyć mu w jego życiu zawodowym i prywatnym. W pewnym momencie poczuła jednak, że musi zacząć stawiać większy nacisk na swoje własne potrzeby.

Anna i Robert Lewandowscy tworzą szczęśliwe małżeństwo

Anna i Robert Lewandowscy tworzą jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w Polsce. Mają dwie córki - ośmioletnią Klarę i pięcioletnią Laurę - i chętnie dzielą się rodzinnymi chwilami w mediach społecznościowych. Lewandowscy mieszkają obecnie w Katalonii, gdzie Robert gra w prestiżowym klubie FC Barcelona. Anna rozwija tam swoje projekty zawodowe jako trenerka, dietetyczka i bizneswoman, a cała rodzina stara się łączyć życie zawodowe z codziennością i wychowaniem córek.

Anna Lewandowska od lat należy do grona najpopularniejszych i najbardziej wpływowych polskich celebrytek. Gwiazda nie unika rozmów z dziennikarzami i często dzieli się ze światem urywkiem swojego życia, opowiadając między innymi o rodzinie. Tym razem zaskoczyła fanów wyjątkowo osobistym wyznaniem.

Osobiste wyznanie Anny Lewandowskiej

Jakiś czas temu Anna Lewandowska pojawiła się na okładce magazynu "Twój Styl". W obszernym wywiadzie poruszyła temat, na który dotychczas rzadko wypowiadała się publicznie. Gwiazda wyznała, że w pewnym momencie poczuła się przytłoczona życiem w cieniu popularnego męża. Od momentu przeprowadzki do Barcelony postanowiła wreszcie poświęcić więcej uwagi własnemu rozwojowi i realizacji osobistych celów.

Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje ujawniła.

