Droga do małżeństwa Joanny i Krzysztofa Ibiszów nie była łatwa. Znany konferansjer dwa razy oświadczał się ukochanej, aż wreszcie została jego trzecią żoną. Para początkowo trzymała swoją relację w tajemnicy. Pochwalili się nią dopiero po ślubie, który odbył się 13 sierpnia 2021 roku. Poznali się w trakcie pandemii, w lutym 2020 roku. Związek prezentera Polsatu i półfinalistki drugiej edycji „Top Model” był sporym zaskoczeniem dla fanów. Po udziale w programie Joanna Ibisz (wcześniej Kudzbalska) nie postawiła na modeling. Młodsza od męża o 27 lat kobieta z zawodu jest lekarką. Jak wygląda ich małżeństwo po czterech latach?

Joanna i Krzysztof Ibiszowie świętują czwartą rocznicę

W lutym Joanna i Krzysztof Ibiszowie świętują czwartą rocznicę związku. Z tej okazji w poniedziałek, 19 lutego wieczorem gwiazdor Polsatu opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym pochwalił się swoim szczęściem. Dodał, że początki jego relacji z obecną żoną nie należały do łatwych, dlatego tym bardziej docenia to, że ma kochającą rodzinę.

Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz TRICOLORS/East News

To już cztery lata od naszego poznania. Wiele musieliśmy zmienić, aby móc być razem i wiele wzajemnie się od siebie nauczyć. Nie była to prosta droga. Wiemy coraz lepiej, jak możemy się wzajemnie uszczęśliwiać, i że nie ma na tym świecie nic cenniejszego niż szczęśliwa rodzina – napisał Krzysztof Ibisz.

Do wpisu prezenter dodał krótkie wideo, na którym razem z żoną dają sobie czułe buziaki. Co jakiś czas małżeństwo zdradza szczegóły swojego związku w rozmowie z mediami. We wrześniu 2022 roku Joanna i Krzysztof Ibiszowie przywitali na świecie pierwsze wspólne dziecko. Doczekali się syka, któremu dali imię Borys.

Para poznała się na początku pandemii COVID-19 w klubie sportowym w centrum Warszawy. Swojego przyszłego męża Joanna rozpoznała już po głosie, który szybko uznała za „bardzo męski, miły dla ucha”. To on do niej zagadał. Gwiazdor najpierw poprosił o Instagram byłej uczestniczki „Top Model”, a później napisał z zaproszeniem na kawę.

Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz instagram.com/krzysztof_ibisz_official

Nie tylko Ibiszowie świętują wielki moment w swoim związku. Ostatnio sporo radosnych nowin w polskim show-biznesie. Kilka dni temu Paulina i Jakub Rzeźniczakowie zostali rodzicami. Para doczekała się pierwszego dziecka.

Krzysztof Ibisz, Joanna Ibisz instagram.com/krzysztof_ibisz_official