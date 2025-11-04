Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, która największą popularność zyskała dzięki roli Wioletki w kultowym serialu „Ranczo”. Choć od zakończenia emisji serialu minęło już sporo czasu, aktorka nadal pozostaje aktywna zawodowo i prywatnie. Ostatnio zaskoczyła wszystkich swoją spektakularną metamorfozą. W rozmowie z serwisem Złota Scena ujawniła, że schudła aż 10 kilogramów i wróciła do figury sprzed lat – takiej, jaką miała w czasie gry w „Ranczu”.

Magdalena Waligórska-Lisiecka przeszła wielką metamorfozę

W wywiadzie dla serwisu Złota Scena Magdalena Waligórska-Lisiecka wyznała, że impuls do zmian przyszedł niespodziewanie. Wszystko zaczęło się od sytuacji zawodowej jej męża, Mateusza Lisieckiego-Waligórskiego, który również jest aktorem. Gdy usłyszał, że dla nowej roli powinien nieco schudnąć, para postanowiła wspólnie zadbać o swoją formę. To właśnie ten moment stał się początkiem ich wspólnej przemiany.

Aktorka zaznacza, że kluczem do jej sukcesu nie były restrykcyjne diety ani intensywne programy treningowe. Zamiast tego postawiła na racjonalne podejście do jedzenia. Zmniejszyła porcje i zmieniła pory spożywania posiłków. Na kolację jadała zupę lub sałatkę, a jej codzienna dieta opierała się na trzech ciepłych posiłkach dziennie, z których pierwszy to zazwyczaj owsianka. Dzięki tym zmianom udało się jej schudnąć bez głodzenia się.

Co ciekawe, Magdalena Waligórska-Lisiecka nie zrezygnowała całkowicie z cukru. Przyznała, że pozwala sobie na małe przyjemności, takie jak kostka czekolady czy pralinka, które pomagają jej zaspokoić ochotę na słodkie smaki. Ten elastyczny model żywienia pomógł jej osiągnąć wymarzoną wagę, którą utrzymuje już od ponad dwóch miesięcy.

Częstuję siebie nie tabliczką czekolady, ale jedną kostką albo praliną. To wystarczy, aby zaspokoić moje pragnienie cukru zdradziła.

Magdalena Waligórska-Lisiecka schudła 10 kg i zaskakuje wyglądem AKPA/Jacek Kurnikowski

Wbrew powszechnemu przekonaniu, że bez ćwiczeń nie da się schudnąć, Magdalena Waligórska-Lisiecka udowodniła coś zupełnie innego. W rozmowie z Złotą Sceną ujawniła, że nie wprowadzała aktywności fizycznej do swojego trybu życia, ponieważ... ćwiczenia powodowały u niej większy głód. Obecnie rozważa rozpoczęcie lekkich ćwiczeń tylko po to, by ujędrnić ciało po zrzuceniu kilogramów.

Nie fundowałam sobie ćwiczeń, bo wtedy jestem bardziej głodna. Teraz planuję zacząć, żeby trochę ujędrnić ciało. Głównym sukcesem tej zmiany było to, że jadłam mniej. Nie głodziłam się, ale na kolację podawałam sobie sałatkę albo zupę. Staram się wybierać tylko ciepłe rzeczy. Na śniadanie jem owsiankę, potem dwa posiłki też w odpowiedniej temperaturze. Od ponad dwóch miesięcy trzymam tę samą wagę przekazała na łamach Złotej Sceny.

Magdalena Waligórska-Lisiecka schudła 10 kg i zaskakuje wyglądem AKPA/Jacek Kurnikowski

Magdalena Waligórska-Lisiecka komentuje powrót „Rancza”

W kontekście przemiany aktorki pojawiły się pytania o ewentualny powrót do serialu „Ranczo”. Magdalena Waligórska-Lisiecka nie kryje sentymentu do tej produkcji. W rozmowie padły nawet słowa „Ranczo, wracaj!”, co może być ukłonem w stronę fanów serialu. Choć nie padły żadne oficjalne deklaracje, wypowiedź aktorki daje nadzieję na przyszłość.

Niestety wszystko wskazuje na to, że fani kultowego serialu będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Niedawno wybuchła burza wokół „Rancza”. Telewizja Polska i reżyser produkcji nie mogą dojść do porozumienia, o czym świadczą ostatnie wypowiedzi obu stron.

