Doda łamiącym głosem wspomina swój związek z Adamem "Nergalem" Darskim. Chociaż od ich rozstania minęło już kilkanaście lat, załamanie nerwowe, które wówczas przeszła artystka, do dziś odciska swoje piętno:

Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon - mówiła w rozmowie z psychologiem w "Doda. 12 kroków do miłości".

Doda szuka miłości, jednak trudno jej zaufać mężczyźnie. Historia zakończenia związku z Nergalem nie mieści się w głowie.

"Doda. 12 kroków do miłości": Doda o zakończeniu związku z Nergalem

Jest piękna, bogata, uzdolniona i podziwiana przez tysiące Polaków. Mało kto jednak wie, jaką cenę płaci za swoją sławę. Doda ma jedno marzenie, które rozdziera jej serce. Chce być kochana, jednak doświadczenia związkowe nie raz sprawiły, że dotknęła dna:

Jestem niepewna, że ktoś może mnie pokochać - mówiła ze łzami w oczach, w rozmowie z psychologiem w "Doda. 12 kroków do miłości".

Doda bierze udział w "Doda. 12 kroków do miłości" by dać szansę miłości i zrozumieć, dlaczego mimo 38 lat i kilku poważnych związków, nigdy nie udało jej się doświadczyć bycia kochaną. Trudno jej jest odnaleźć się na randkach z proponowanymi dla niej kandydatami, a o swoich zachowaniach szczerze dyskutuje z psychologiem. By nakreślić mu, jak wiele w życiu przeszła, opowiedziała szokującą historię walki o życie Nergala. Gdy w 2010 roku usłyszała diagnozę, że jej narzeczony zachował na białaczkę zawalił jej się świat. Ale tylko na chwilę. To był moment, w którym Doda postanowiła wykorzystać cała swoją popularność i wszystkie wpływy by promować zapisywanie się do bazy komórek macierzystych. To dzięki niej rozpoczęła się największa w historii Fundacji DKMS akcja rejestracji potencjalnych Dawców szpiku, a do bazy w krótkim czasie zarejestrowało się ponad 40 000 osób. Murem stanęli za nią również fani, którzy w porozumieniu z fundacją DKMS rozwieszali plakaty i rozdawali ulotki we wielu miejscowościach w całej Polsce. Dodzie udało się uratować życie Nergala, ale nie jego miłości do niej:

Moje poczucie godności jest zdeptane, oplute i obs*** na oczach całej Polski. Nie tylko przez mojego byłego męża. Mój były narzeczony zostawił mnie po tym, jak uratowałam mu życie, po tym, jak schudłam 7 kg i wypadły mi wszystkie włosy z głowy. Ponieważ po pół roku, kiedy okazało się, że jest chory na białaczkę, zostawiłam wszystko. Interesowało mnie tylko to, żeby on przeżył i się wyleczył.

Doda w "Doda. 12 kroków do miłości" opowiedziała, co działo się z nią podczas gdy starała się zrobić wszystko, by znaleźć dawcę szpiku dla Nergala:

Nie spałam k*** miesiącami, jeździłam na koncerty tylko po to, żeby zbierać dawców szpiku. Robiłam wszystko. Wiesz jak spędziłam święta Bożego Narodzenia? Za szybką k****. Bo wiedziałam, że on będzie tam sam, więc siedziałam tam sama. A już wtedy pisał do innej d***. Pisał do innej dupy, bo widziałam go spuchniętego, po sterydach, z obs*anym tyłkiem, pomagałam mu. On już nie czuł się męski w moich oczach. A ja go bardzo kochałam.

Nergal zostawił Dodę przez telefon:

Zostawił mnie w Dzień Kobiet. Jak tylko się wyleczył, jak tylko znalazłam dla niego ten szpik. Przez telefon. Wiesz co mi powiedział? Że "ja mówię po chińsku, a on po japońsku. Niby oboje jesteśmy skośnoocy ale dogadamy się, bo on teraz jest na planecie ja".

To nie jedyne szokujące wyznanie Dody na temat nieudanych związków. Doda gorzko podsumowała małżeństwo z Majdanem, mówiąc wprost, że zdradzał ją z prostytutkami. Widzowie "Doda. 12 kroków do miłości dowiedzieli się także, że jeden z jej ostatnich ex, chciał robić biznes na sprzedawaniu jej używanej bielizny: "Jakby mnie naprawdę kochał, to by go to ubodło, że jakikolwiek facet będzie miał jakieś moje skarpetki czy bieliznę. Żadne pieniądze by go nie przekupiły" - mówiła ze smutkiem. Czy Dodzie uda się uwierzyć miłość mimo tak smutnych doświadczeń?

