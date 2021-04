Wielka gwiazda wspomina Krzysztofa Krawczyka. Menedżer artysty komentuje: "Nigdy żadna kobieta tak go nie zawstydziła"

Menadżer Krzysztofa Krawczyka udostępnił na swoim profilu na Facebooku poruszający wpis Edyty Górniak, która żegna zmarłego artystę. Andrzej Kosmala nie ukrywa, że pożegnanie opublikowane przez piosenkarkę poruszyło go do łez. Zobaczcie, co napisał o Edycie Górniak i jej zachowaniu wobec Krzysztofa Krawczyka na scenie.

Andrzej Kosmala poruszony wpisem Edyty Górniak

Śmierć Krzysztofa Krawczyka, legendy polskiej sceny muzycznej, wstrząsnęła wszystkimi. Wśród osób, które nie ukrywały wielkiego smutku była Edyta Górniak. Wokalistka po śmierci Krzysztofa Krawczyka opublikowała w sieci wzruszający wpis w którym wspominała wielkiego artystę i pokazała nagranie z ich wspólnego występu podczas Festiwalu Top Trendy w Sopocie w 2008 roku.

(...) Zawsze miałeś wspaniały kontakt z publicznością. Tak bardzo Dziękuję Ci za ten moment niezwykłej! Energii w Muzyce, który daliśmy Publiczności sopockiej i sobie wzajemnie, podczas Naszej współpracy.

Uklęknęłam przed Tobą ze szczęścia i z podziwu. A Ty - Wielka Legenda polskiej muzyki rozrywkowej, poczułeś się zawstydzony. I zdziwiony.. :))

Sercem dziecka chciałam zawsze wierzyć, że artyści są nieśmiertelni. Że sięgając Muzyką po Nasze najgłębsze uczucia, są gdzieś z pogranicza Światów. Dziś, kolejny raz, jestem uderzona- pisała gwiazda.

Teraz, kilka tygodni po tych smutnych wydarzeniach menedżer Krzysztofa Krawczyka skomentował wpis Edyty Górniak.

Kochana Edyto! Tyle przeżyłem ostatnio, ale przy Twoim wpisie poryczałem się jak bóbr! Bóg zapłać, że mogliśmy z Tobą współpracować! Byłaś w karierze Krzysztofa Wartością Dodaną! I to jego zawstydzenie! Nigdy żadna kobieta tak go nie zawstydziła! Jesteś wielka!- napisał na Facebooku.

Andrzej Kosmala udostępnił wpis i piękny występ Edyty Górniak z Krzysztofem Krawczykiem. Zobaczcie sami, jak zaśpiewali w 2008 roku!

Andrzej Kosmala podziękował Edycie Górniak i opublikował nagranie z jej występu z Krzysztofem Krawczykiem.

Edyta Górniak i Krzysztof Krawczyk zaśpiewali razem podczas Festiwalu TopTrendy w Sopocie.