Kwietniowa ramówka Polsat News zapowiada się dla widzów bardzo zaskakująco. To już pewne, że do grona prezenterów dołączy znana polska dziennikarka, wcześniej bardzo mocno kojarzona ze stacją TVP.

Z TVP prosto do Polsat News. Kolejny transfer w polskich mediach

Zaledwie kilka dni temu media huczały od wiadomości o transferze jednej z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek radiowych. Agnieszka Kołodziejska zniknęła z Radia Zet po 17 latach pracy i rozpoczęła współpracę z RMF FM. Dziś potwierdziły się wieści w sprawie transferu w świecie telewizji. Na swoim profilu na Instagramie Anna Kalczyńska oficjalnie ogłosiła, że dołącza do stacji Polsat News po zakończeniu współpracy z TVP.

Nareszcie to już oficjalne! Wreszcie mogę Was poinformować, że dołączam do zespołu Polsat News, prowadząc Wydarzenia o 21.50 napisała Anna Kalczyńska.

W dalszych słowach prezenterka nie kryła ekscytacji i apetytu na nowe zawodowe doświadczenia.

Mam ogromny apetyt na nowe wyzwanie i liczę, że będę mogła wykorzystać moje doświadczenie i rozumienie mediów. Bądźcie z nami! Zapraszam do Polsat News już w kwietniu poinformowała prezenterka.

Media podają, że Kalczyńska już w przyszłym miesiącu ma zadebiutować w wieczornym paśmie informacyjnym. Warto zaznaczyć, że w gronie prowadzących "Wydarzenia" są już Iwona Kutyna, Agata Biały i Dawid Styś.

Kariera Anny Kalczyńskiej

Dla wielu osób Kalczyńska wciąż mocno kojarzy się z "Dzień Dobry TVN", którego była jedną z twarzy, aż do zakończenia współpracy w 2023 roku. Potem jej zawodowa ścieżka wyraźnie zwróciła się w stronę tematów informacyjnych i publicystycznych. W TVP World, z którym była związana od 2024 roku, prowadziła programy "World News Tonight" i "Face to Face". Ten etap zamknęła decyzją podjętą w grudniu, a w przestrzeni publicznej jasno komunikowała, że nie chce stać w miejscu.

