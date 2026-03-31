Wielka gwiazda TVP przechodzi do konkurencji. Wiadomo, kiedy zobaczymy ją na antenie
Wcześniej kojarzona z "Dzień Dobry TVN", później powiązana z TVP World. Teraz znana Polakom dziennikarka spróbuje swoich sił w Polsat News jako jedna z prowadzących "Wydarzeń" emitowanych o 21:50. Wiadomo, na kiedy zaplanowany jest debiut prezenterki na nowej antenie.
Kwietniowa ramówka Polsat News zapowiada się dla widzów bardzo zaskakująco. To już pewne, że do grona prezenterów dołączy znana polska dziennikarka, wcześniej bardzo mocno kojarzona ze stacją TVP.
Z TVP prosto do Polsat News. Kolejny transfer w polskich mediach
Zaledwie kilka dni temu media huczały od wiadomości o transferze jednej z najbardziej rozpoznawalnych prezenterek radiowych. Agnieszka Kołodziejska zniknęła z Radia Zet po 17 latach pracy i rozpoczęła współpracę z RMF FM. Dziś potwierdziły się wieści w sprawie transferu w świecie telewizji. Na swoim profilu na Instagramie Anna Kalczyńska oficjalnie ogłosiła, że dołącza do stacji Polsat News po zakończeniu współpracy z TVP.
Nareszcie to już oficjalne! Wreszcie mogę Was poinformować, że dołączam do zespołu Polsat News, prowadząc Wydarzenia o 21.50
W dalszych słowach prezenterka nie kryła ekscytacji i apetytu na nowe zawodowe doświadczenia.
Mam ogromny apetyt na nowe wyzwanie i liczę, że będę mogła wykorzystać moje doświadczenie i rozumienie mediów. Bądźcie z nami! Zapraszam do Polsat News już w kwietniu
Media podają, że Kalczyńska już w przyszłym miesiącu ma zadebiutować w wieczornym paśmie informacyjnym. Warto zaznaczyć, że w gronie prowadzących "Wydarzenia" są już Iwona Kutyna, Agata Biały i Dawid Styś.
Kariera Anny Kalczyńskiej
Dla wielu osób Kalczyńska wciąż mocno kojarzy się z "Dzień Dobry TVN", którego była jedną z twarzy, aż do zakończenia współpracy w 2023 roku. Potem jej zawodowa ścieżka wyraźnie zwróciła się w stronę tematów informacyjnych i publicystycznych. W TVP World, z którym była związana od 2024 roku, prowadziła programy "World News Tonight" i "Face to Face". Ten etap zamknęła decyzją podjętą w grudniu, a w przestrzeni publicznej jasno komunikowała, że nie chce stać w miejscu.
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.