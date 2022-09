Widzowie "Tańca z Gwiazdami" nie zgadzają się z werdyktem! "Karolina Pisarek powinna odpaść"

Oliwia Bieniuk bardzo dosadnie skomentowała wynik głosowania widzów w ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Nastolatka w rozmowie z mediami nie ukrywała, że jest bardzo zaskoczona, że przeszła do kolejnego odcinka, podczas gdy z programu odpadł jeden z faworytów, Łukasz Juras Jurkowski. Oliwia Bieniuk zdradziła, że boi się hejtu internautów, którzy nie zgadzają się werdyktem widzów. Sprawdźcie, co powiedziała! Zobacz także: Oliwia Bieniuk nie odwiedzi dziś grobu mamy, Anny Przybylskiej. "To bardzo smutna data dla mnie" Oliwia Bieniuk żałuje, że Juras odpadł z "Tańca z Gwiazdami" Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami " już za nami. W miniony poniedziałek o przejście do kolejnego etapu programu walczyło pięć par: Oliwia Bieniuk i Michał Bartkiewicz, Łukasz "Juras" Jurkowski i Wiktoria Omyła, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Rafał Maserak, Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz oraz Sylwia Bomba i Jacek Jeschke. Niestety, jurorzy najniżej ocenili Oliwię Bieniuk i Michała Bartkiewicza. W tym swingu nie było swingu, w ogóle mam watpliwości, czy to w ogóle był swing, a w zasadzie wiem, że to nie był swing- mówiła Iwona Pavlović po pierwszy tańcu Oliwii. Masz coś takiego, że może słyszysz muzykę, ale zawsze jesteś 3 sekundy za Michałem- jurorka oceniła po drugim występie młodej celebrytki. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami": Kto odpadł w 6. odcinku? Zobaczcie relację! W ostatnim odcinku swoimi występami najbardziej zachwycili Łukasz Juras Jurkowski i Wiktoria Omyła oraz Kajra i Rafał Maserak, jednak to właśnie oni otrzymali najmniej głosów i byli zagrożeni. Ostatecznie to Juras musiał pożegnać się z programem. Decyzja widzów zaskoczyła Oliwię Bieniuk,...