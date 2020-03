Widzowie "Dance dance dance" ostro oceniają Annę Muchę!  "Psujesz atmosferę tego show"! 

W pierwszej edycji "Dance dance dance" to Ida Nowakowska uchodziła za najsurowszego jurora w programie. Teraz wszystko się zmieniło, kiedy Ewę Chodakowską zastąpiła Anna Mucha. To gwiazda "M jak miłość" okazała się bardzo ostrą jurorką, a jej komentarze w stosunku do uczestników szokują widzów tanecznego show. Nawet sama Ida zaczęła bronić niektórych występów! W mediach społecznościowych na Annę Muchę spłynęła fala hejtu. Tak krytycznych komentarzy chyba nie spodziewała się sama aktorka...

Widzowie "Dance dance dance" ostro oceniają Annę Muchę

Anna Mucha nie zamierzała być taką jurorką, jaką była Ewa Chodakowska. Trenerka łagodnie oceniała uczestników i przyznawała im wysoką ilość punktów. Tymczasem gwiazda "M jak miłość" jeszcze przed programem mówiła, że będzie wymagająca, a po pierwszym odcinku "Dance dance dance" stało się jasne, że Anna Mucha nie będzie przebierała w słowach.

Widzom programu nie do końca spodobało się zachowanie aktorki i wyrazili to w komentarzach na Instagramie. Padły naprawdę mocne słowa:

Anna masakra!! Żadna specjalistka, a ocenia gorzej niż Ida! Mam wrazenie, ze Ida broni ich przed ocena Ani. Zdecydowanie zbyt surowo.. każdą minutą coraz mniej lubię Panią Anię Muchę uważałam ja za fajną babkę ale tutaj ja chyba poniosło A może po Prostu pokazała swoją prawdziwą twarz. 🥴 Anna Mucha psujesz atmosferę tego show! Nie da się słuchać tej kobiety! Specjalistka od tańca i gry aktorskiej się znalazła

Sądzicie, że Anna Mucha faktycznie zbyt surowo traktuje uczestników "Dance dance dance"?

Anna Mucha najostrzej potraktowała Kasię Sienkiewicz!

