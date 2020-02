Anna Mucha do Kasi Sienkiewicz: Czy jesteś mimozą pozbawioną temperamentu? Konflikt w "Dance dance dance"!?

Kolejny sezon "Dance dance dance" dostarcza widzom wielu emocji. Okazuje się, że nowa jurorka, którą został Anna Mucha, bardzo surowo ocenia uczestników programu. Jej słowa skierowane do Kasi Sienkiewicz wywołały niemałe oburzenie. Zobaczcie, co dokładnie powiedziała gwiazda "M jak miłość" do artystki!

Ostre słowa Anny Muchy do Kasi Sienkiewicz!

W 1. odcinku "Dance dance dance" Kasia Sienkiewicz z siostrą Anią odtworzyły teledysk Justina Timberlake'a "Can't stop the music". Już na treningu widać było, że to Anna Stankiewicz lepiej sobie radzi w tańcu, co potwierdziło się podczas występu. To sprawiło, że gwiazda zespołu "Varius Manx" została ostro potraktowana przez jurorów, a na najmocniejsze słowa pozwoliła sobie Anna Mucha, mówiąc:

Kaśka, ty jesteś w tym showbiznesie wiele lat. Zastanawiałam się, czy jesteś mimozą pozbawioną temperamentu czy jesteś zadziorą? (...) Jesteś odpowiedzialna za siostrę - powiedziała bez ogródek Anna Mucha.

To Kasia Stankiewicz skomentowała jedynie słowami: Uuuuuu. Niestety opinie pozostałych jurorów, mimo że mniej surowe, nie były pozytywne.

Choreografia była nabita ruchami, które są dla Was nowością. Ten początek był mało zabawny. Kasia zapominałaś choreografii - powiedziała Ida Nowakowska.

Po końcowej ocenie jury okazało się, że Kasia Stankiewicz z siostrą otrzymały jedynie 14 punktów! To najmniej ze wszystkich duetów. Potem przyszedł czas na solowy występ, który jurorzy ocenili jeszcze ostrzej!

Ja bym chciała wiedzieć po co jesteś? Ja nie mam poczucia, że się starasz, cały czas jesteś zdystansowana. Zrzuć maskę i zacznij wyciskać siódme poty. - powiedziała Anna Mucha.

Robert Kupisz stanął w obronie piosenkarki i powiedział:

Masz świetne predyspozycje. Zabrakło mi takiej waleczności.

Kasia Sienkiewicz zasłużyła na tyle słów krytyki?

