Widzieliście żonę Krzysztofa Jackowskiego? Piękna blondynka jest od niego młodsza o 19 lat

Jego kolejne wizje wzbudzają duże emocje, a relacje na kanale YouTube gromadzą setki tysięcy widzów. Krzysztof Jackowski to bez wątpienia najbardziej znany obecnie polski jasnowidz. Pomaga w poszukiwaniach, przepowiada wydarzenia społeczne i polityczne. I choć skuteczność jego przepowiedni bywa kwestionowana, wiele osób mu ufa. A co wiadomo o życiu prywatnym jasnowidza z Człuchowa? Jak się okazuje, wcale nie przewidział, że… się zakocha.

Kim jest żona Jackowskiego?

Krzysztof Jackowski 1 czerwca skończył 57 lat. Najbardziej rozpoznawalny obecnie polski jasnowidz całe swoje życie związany jest z Człuchowem. Jak infromuje Wikipedia, ukończył szkołę zawodową i z zawodu jest tokarzem. Ożenił się szybko, bo już w wieku 21 lat. Z pierwszą żoną Elżbietą ma dwoje dzieci.

11 lat temu, całkiem niespodziewanie u jego boku pojawiła się Katarzyna. Jak opowiadał w „Super Expressie” siedział akurat w swojej ulubionej kawiarni w Człuchowie, gdy przysiadła się do niego znajoma. Przyszła z koleżanką, która niedawno się rozwiodła i chciała się dowiedzieć jaka przyszłość ją czeka w miłości.

- Usiadła więc naprzeciwko mnie młoda, piękna, długonoga blondynka. Miło się uśmiechnęła. Dała mi coś osobistego, bo potrzebuję takich drobiazgów, by móc przeżyć wizję. I zobaczyłem ją u boku mężczyzny. Powiedziałem więc jej, że będzie jeszcze szczęśliwa i niedługo pozna odpowiedniego mężczyznę - mowił Jackowski w „Super Expressie.

Jak dodał, wtedy nie przyszło mu do głowy, że ten „odpowiedni mężczyzna” to on sam!

- Pomogłem w rozwiązaniu co najmniej kilkuset spraw, zaginięć, morderstw. Szukałem osób z całego świata, a dla siebie nie potrafiłem znaleźć tej jedynej ukochanej osoby. Absolutnie nie przewidziałem, że się zakocham - mówił tabloidowi jasnowidz.

Tak się jednak stało. Oboje spotkali się jeszcze kilka razy i - mimo sporej różnicy wieku, bo dzieli ich 19 lat - Jackowski i pani Katarzyna świetnie się rozumieli. W końcu zapadła decyzja o ślubie. Jak informowała „Gazeta Pomorska”, pobrali się 15 października 2014 roku, oczywiście w Człuchowie. Wspólnie napisali książkę pt. „Zmarli mówią”.

East News

Choć Krzysztof Jackowski rzadko pokazuje żonę, czasem robi wyjątki - wystapili np. wspólnie w „Dzień dobry TVN”. Na jego profilu instagramowym również można znaleźć kilka wspólnych fotografii.

