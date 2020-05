Krzysztof Jackowski miał nową wizję! Mówi o pandemii: "Jej siła i rażenie nie jest takie jak się nam mówi" 

Krzysztof Jackowski zamieścił na Youtube swoją nową wizję. Jasnowidz opowiedział w niej m.in. o koronawirusie. Jego zdaniem pandemia nie ma aż takiej siły, jak jest nam to przedstawiane. Twierdzi, że jest to wytwór marketingowy. Co jeszcze mówi Jackowski?

Krzysztof Jackowski o pandemii koronawirusa

Znany jasnowidz z Człuchowa nie ma wątpliwości - pandemia koronawirusa może być produktem marketingowym. Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego koronawirus nie ma aż takiej siły, jak jest nam to mówione.

Jest bardzo dziwna rzecz, powiem Wam. W między czasie miałem mnóstwo wizji, mnóstwo spraw. Wielokrotnie w czasie tej pandemii zdarzało mi się zwłoki znaleźć [...] i wiele spraw potrafiłem wyjaśnić w tym okresie. Natomiast dziwna rzecz, bo to bardzo dziwne... Parę osób napisało e-maila czy komentarz, że nie powinienem rozważać obecnej sytuacji logicznie, ponieważ nie da się tego do końca logicznie przerobić i uważam, że macie rację. Ale dziwna rzecz jest taka, że jeżeli się skupiam, to jest taka luka, takie coś bardzo dziwnego. Może rzeczywiście nie powinienem się skupiać pod kątem pandemii, która de facto jest produktem marketingowo jakimś tam... To nie znaczy, że jej nie ma, tylko jej waga, jej siła, jej rażenie nie jest takie jak się nam mówi - powiedział Krzysztof Jackowski w swojej "audycji" na Youtube.

Co więcej Krzysztof Jackowski przewiduje, że po wyborach "zacznie być ciekawie". Zdaniem jasnowidza obecny obóz rządzących zostawi nas z tą trudną sytuacją i rozejdzie się.

To mi wygląda tak, jakby ten rząd nie będzie nawet chciał dalej rządzić. Oczywiście pretekst do tego znajdzie. Zaryzykuję... kojarzą mi się w Polsce wielkie protesty! Ale z jakiego dziwnego powodu. Ten rząd jeszcze przed wyborami prezydenckimi, albo zaraz po nich wprowadzi dwie ustawy, to nie będą ustawy gospodarcze. To będą dwa postanowienia, dwie ustawy jakieś, które zszokują nas wszystkich. Które, ja się boję użyć tego zdania i samemu nie chce mi się w to wierzyć, ale mam odczucie, że ten rząd będzie chciał oddać Polskę - mówi Krzysztof Jackowski.

Internauci w komentarzach pod nagraniem jasnowidza zauważyli, że w ubiegłym roku Krzysztof Jackowski mówił, iż 2019 to będzie ostatni rok spokoju. Nie ulega wątpliwości, że w 2020 wydarzyło się już wiele. Czy czeka nas jeszcze więcej złych momentów? Niestety na to również wskazują słowa jasnowidza z ostatniej audycji.

EastNews

