Krzysztof Jackowski przewiduje: "Sytuacja będzie fatalna. To zacznie się latem!"

Krzysztof Jackowski (56 l.) od kilku miesięcy snuje niepokojące wizje dotyczące przyszłości Polski - mówi nie tylko o pandemii koronawirusa, ale i o polityce. Jakiś czas temu jasnowidz mówił, że Małgorzata Kidawa-Błońska nie przetrwa do wyborów. To co mówił, sprawdziło się!

(...) jakiś mężczyzna będzie powodem smutku Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i nie dotrwa ona do wyborów jako kandydatka na prezydenta - mówił już jakiś czas temu Jackowski.

Tym mężczyzną okazał się Rafał Trzaskowski.

Rzeczywiście tak mówiłem długi czas temu, gdy Kidawa-Bońska zaczynała kampanię – przyznał potem sam Krzysztof Jackowski.

Teraz jasnowidz z Człuchowa snuje nowe wizje, tym razem mówi o przedwczesnych wyborach i o pewnych perturbacjach w polskiej polityce, które zaczną się latem...

Jackowski, po pierwsze, w swojej nowej wizji mówi, że do wyborów dojdzie wcześniej niż zakładano. Po drugie, twierdzi że rząd nie dotrwa do końca swojej kadencji:

Odczuwam dziwną rzecz, ona mnie niepokoi. Cały czas nachodzi mnie to bardzo silne przeczucie. Ten rząd nie dotrwa do końca swojej kadencji. Nie umiem powiedzieć dlaczego, ale dojdzie do przedwczesnych wyborów - powiedział Jackowski.

Jackowski dodaje, że do zmian dojdzie latem:

W tym rządzie nastąpią jakieś poważne perturbacje… Ten rząd prawdopodobnie poda się do dymisji. Powód będzie zagrany, przygotowany i po tym ten rząd się ewakuuje. Sytuacja w naszym kraju będzie fatalna, gdy rząd to zrobi. Rząd wtedy może wprowadzić jakiś stan, żeby ograniczyć nam prawa. Powstanie dziwne zarządzanie naszym krajem. Jakieś krótkookresowe… Może to mieć jawne swoje macki spoza Polski - sugeruje Jackowski.

Myślicie, że wizja Jackowskiego znów się sprawdzi?