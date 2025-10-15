5 września 2025 roku na trasie S19 w miejscowości Jeżowem doszło do tragicznego w skutkach wypadku. To właśnie wtedy zderzyły się dwa pojazdy: czarna skoda octavia i biała skoda scala. W wyniku kolizji zginęły dwie osoby: 53-letnia dziennikarka Katarzyna Stoparczyk oraz pasażer z drugiego auta, Jerzy Ch. Dziennikarka podróżowała na tylnym siedzeniu, miała zapięte pasy. Pomimo natychmiastowej reanimacji, doznała rozległych obrażeń wielonarządowych i zmarła.

Ta tragedia poruszyła całą Polskę, bo okoliczności wypadku wydają się dość zagadkowe. Śledczy nadal badają sprawę, a teraz na jaw wyszły kolejne informacje. Sprawa niebawem zostanie wyjaśniona?

Katarzyna Stoparczyk zginęła na S19. Co dalej ze śledztwem ws. wypadku?

Kierowca białej skody, 61-letni mężczyzna, przeżył, ale do tej pory jego stan zdrowia był na tyle poważny, że jego przesłuchanie nie było możliwe. Według dotychczasowych ustaleń, jego pojazd poruszał się z niewielką prędkością z powodu awarii silnika. Śledczy badają, czy mogło to doprowadzić do zderzenia z czarną skodą.

Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku prowadzi prokurator rejonowy Piotr Walkowicz. Jak informuje, wszystkie działania są prowadzone z najwyższą starannością. Do tej pory przesłuchano większość świadków zdarzenia, w tym dwie osoby, które jako pierwsze udzieliły pomocy poszkodowanym na miejscu wypadku.

Już wiadomo, że podjęto decyzję o rekonstrukcji wypadku drogowego, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk.

Wykonujemy czynności w tej sprawie, skrupulatnie gromadzimy dowody. Analizujemy zebrany materiał dowodowy, zmierzamy do zebrania pełnego materiału i powołania biegłych celem uzyskania rekonstrukcji przebiegu wypadku drogowego poinformował w rozmowie z 'Faktem' prokurator Piotr Walkowicz

Prokuratura analizuje wyniki badań zebrane w sprawie wypadku ze Stoparczyk

Okazuje się, że śledztwo cały czas trwa i prokuratura zbiera wszystkie niezbędne dowody w sprawie, aby móc powołać biegłych. Są już wyniki badań na obecność alkoholu we krwi, ale mają zostać przeanalizowane w kontekście innych informacji.

Mamy już wyniki badań na obecność alkoholu we krwi, przy czym musimy przeanalizować je w kontekście pozostałych dowodów, też w kontekście czynności ratowniczych i medycznych, które były udzielane w stosunku do tej osoby bezpośrednio po zdarzeniu dodał prokurator

Kiedy biegli zajmą się sprawą wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk?

Obecnie trwa zbieranie ostatnich dowodów w sprawie wypadku na S19, a następnie śledczy chcą powołać zespół biegłych, który przeprowadzi rekonstrukcję tego tragicznego w skutkach zdarzenia. To jeden z ważniejszych etapów śledztwa i być może już za jakiś czas sprawa zostanie wyjaśniona.

Do czasu zgromadzenia pełnego materiału będziemy musieli z powołaniem biegłych się wstrzymać. Oni muszą otrzymać kompletny materiał dodał prokurator

fot Mieczyslaw Wlodarski/REPORTER

