Sonia Szklanowska nie żyje. Poruszające pożegnanie mamy

Sonia Szklanowska po raz pierwszy zyskała ogólnopolską rozpoznawalność w 2020 roku, kiedy wzięła udział w drugiej edycji programu „Hotel Paradise”. Jej autentyczność i ciepło sprawiły, że szybko zdobyła sympatię widzów. Chociaż nie wygrała finału, to jej udział otworzył jej drogę do dalszej kariery. Po programie postawiła na muzykę i została wokalistką, jednocześnie aktywnie prowadząc swoje media społecznościowe. Jej profil na Instagramie obserwowało blisko 200 tysięcy osób.

Sonia Szklanowska zmarła w wieku 25 lat

Sonia Szklanowska zmarła 18 maja 2025 roku w swoim rodzinnym domu w Świekatowie, niewielkiej miejscowości pod Świeciem. Miała zaledwie 25 lat. Jej niedoszłe 26. urodziny przypadały na 17 października. Wieść o jej śmierci wstrząsnęła całą Polską. Społeczność lokalna, znajomi oraz fani byli zdruzgotani wiadomością o odejściu młodej influencerki i wokalistki. Jak relacjonowali sąsiedzi, Sonia była znana z dwóch stron — tej medialnej, uśmiechniętej, i tej prywatnej, bardziej zamkniętej w sobie.

Sonia Szklanowska zmagała się z depresją

Z informacji podanych przez mieszkańców Świekatowa oraz jej przyjaciół wynika, że Sonia Szklanowska zmagała się z depresją. Często opisywana była jako osoba smutna, przygnębiona, mimo uśmiechu na twarzy. Jej twórczość muzyczna miała melancholijny wydźwięk, co mogło odzwierciedlać jej stan psychiczny.

Wiosną 2024 roku Sonia udzieliła wywiadu dla portalu Onet.pl, w którym ujawniła, że jest ofiarą hejtu oraz nękania w mediach społecznościowych. Była zaczepiana przez obcych mężczyzn, a presja związana z życiem publicznym przyczyniała się do jej złego samopoczucia psychicznego.

Matt Palmer, uczestnik tego samego programu, zwrócił uwagę na problem, jakim jest depresja. Wiemy, że Sonia Szklanowska zostawiła list pożegnalny, którego treść odczytano na pogrzebie.

Depresja ma uśmiech, sam wiem, przez jaki ciężki okres przechodziłem, ale udało mi się wyjść z tego. Niektórym nie. Nie można tego tak zostawić. Z tym trzeba coś zrobić. Mówić o tym! Niech takie osoby wiedzą, że nie są same napisał.

Poruszające słowa matki Soni Szklanowskiej

W dniu, w którym Sonia Szklanowska obchodziłaby swoje 26. urodziny, jej mama opublikowała w mediach społecznościowych przejmujący wpis. Przypomniała, jak radosnym wydarzeniem był ten dzień w przeszłości.

Kochana Córeczko, dziś są Twoje urodziny. Dzień, w którym kiedyś wypełniał nasz dom śmiech, zapach ciasta i twoje drobne dłonie obejmujące nas z całych sił. Teraz cisza ma inny dźwięk — słychać w niej echo twojego głosu, ciepło wspomnień, które nosimy jak najcenniejszy skarb napisała mama Soni.

Dodała również słowa pełne tęsknoty:

Tęsknimy córeczko. Za Twoim spojrzeniem, za tym, jak mówiłaś ‘kocham Cię’ bez słów, tylko przytuleniem. Tęsknimy za zwyczajnym dniem — tym, który kiedyś wydawał się taki prosty, a teraz jest bezcenny w naszej pamięci. Dziś zapalimy świecę i spojrzymy w niebo. Każdy jej płomień, każdy błysk gwiazdy — to nasze życzenie dla Ciebie: byś wiedziała, że wciąż Cię kochamy. Nigdy nie przestaniemy czytamy.

Śmierć Soni Szklanowskiej poruszyła media

Śmierć Soni Szklanowskiej wywołała falę emocji wśród jej fanów i kolegów z programu „Hotel Paradise”. Na oficjalnym profilu programu pojawiło się pożegnanie: „Soniu, dziękujemy, że dałaś się nam poznać jako ciepła, czuła i szalenie oryginalna osoba. Wprowadziłaś do programu — i naszego życia — tyle uśmiechu, że aż trudno uwierzyć, że już Cię z nami nie ma”.

