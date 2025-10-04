W rodzinnych stronach Jacka Wójcika odbył się jego pogrzeb. Gwiazdor programu „Królowe życia” został pożegnany przez tłumy przyjaciół i fanów. Zamiast tradycyjnych zniczy i kwiatów, na urnie z jego prochami położono wyjątkowy przedmiot i było to coś, co idealnie symbolizowało jego pasję i codzienne przyzwyczajenia. Co za wyjątkowy gest bliskich!

Wzruszająca ceremonia pożegnania Jacka Wójcika z "Królowych życia"

Pogrzeb Jacka Wójcika, znanego widzom z programu „Królowe życia”, odbył się w sobotę, 4 października 2025 roku. Uroczystość zgromadziła jego rodzinę, przyjaciół i licznych fanów. Wszyscy przyszli, by pożegnać „Dżejka”, jak nazywali go najbliżsi. Widok licznych wieńców i kwiatów nie pozostawiał wątpliwości, że Jacek był kochany i ceniony.

Ceremonia miała charakter kameralny, ale mimo to wokół grobu zgromadziło się mnóstwo żałobników. Wśród obecnych można było dostrzec znajomych z branży rozrywkowej, współpracowników z programu TTV i osoby, które znały go osobiście. W gronie żałobników można było dostrzec przyjaciółkę Jacka Wójcika z „Królowych życia”, Edytę Nowak-Nawarę, znaną jako Edzia. Wzruszona celebrytka na grobie położyła szarfę z wyjątkowym pożegnalnym napisem.

Pogrzeb Jacka Wójcika. Na urnie nie było kwiatów, ale inny przedmiot

Najbardziej symboliczny moment pogrzebu Jacka Wójcika poruszył wszystkich uczestników. Jak donosi „Super Express”, rodzina i przyjaciele zdecydowali, że na urnie z jego prochami pojawił się zaskakujący przedmiot i chodzi o... krzyżówki panoramiczne.

Jak zdradzili bliscy, Jacek uwielbiał tę formę rozrywki – potrafił godzinami wypełniać kratki, znajdując w tym relaks i radość. Rodzina postanowiła, że także w ostatnią drogę powinien zabrać ze sobą coś, co tak bardzo lubił. - informuje 'Super Express'

Była to jedna z jego ulubionych form spędzania wolnego czasu, dlatego bliscy postanowili, że „zabierze” ją ze sobą. Ten gest miał symboliczny charakter. Według uczestników pogrzebu był to niezwykle wzruszający moment, który oddał charakter i codzienność Jacka Wójcika.

Pogrzeb Jacka Wójcika był pełen wzruszeń, gestów pamięci i osobistych akcentów.

Jacek Wójcik tuż przed śmiercią zdążył spełnić swoje wielkie marzenie/Fot. Instagram @jacek_wojcik_official

