Angelina Jolie jest jedną z najpiękniejszych aktorek na świecie. Dla wielu kobiet jest ideałem. Uroda, figura, sława, talent, kochająca rodzina - tym wszystkim może pochwalić się gwiazda. Jednak i jej zdarzają się czasem wielkie wpadki na czerwonym dywanie, jak na przykład ostatnio z makijażem. Przypomnijmy: Kto jej to zrobił?! Angelina zaliczyła MEGA wpadkę z makijażem

Angelina kilka lat temu przyznała się do tego, że na początku swojej kariery zdarzyło się jej sięgać po narkotyki - od heroiny po LSD. W jednym z wywiadów zdradziła, że była blisko dna, ale takie doświadczenie wiele ją nauczyło. Niedawno zagraniczne media obiegła sensacyjna informacja, że istnieje wideo naćpanej aktorki, która ledwo stoi na nogach. Filmik z Jolie jednemu z tabloidów sprzedał Frankilin Meyer, diler narkotyków, który przy okazji stosownie go skomentował:

Angie była moją klientką przez kilka lat. Sprzedawałem jej herę i kokę. Pewnego dnia zadzwoniła do mnie i powiedziała, żebym do niej wpadł. To był jej sposób na to, żeby wyznać, że potrzebuje narkotyków. Akurat kupiłem wtedy kamerę i zdecydowałem, że wezmę ją ze sobą. Kiedy przyjechałem, dałem jej narkotyki, a ona mi zapłaciła. Jej twarz wyglądała mizernie. Angelina miała ślady po igłach na całych ramionach. - mówi Meyer