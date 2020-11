Wicepremier o szczegółach narodowej kwarantanny! Tak będzie wyglądał całkowity lockdown 

Jarosław Gowin zdradził, co już wkrótce może czekać Polaków! Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii w rozmowie z mediami skomentował zapowiedź Mateusza Morawieckiego, który przyznał, że wkrótce może zostać ogłoszona narodowa kwarantanna. Jarosław Gowin powiedział, jak ma wyglądać całkowity lockdown w naszym kraju!

Koronawirus w zaledwie kilka miesięcy rozprzestrzenił się na całym świecie. Tylko w Polsce od początku pandemii wykryto 546 425 przypadków zakażenia, a 7 872 osób zmarło. Niestety, w ostatnich tygodniach liczba zakażeń i ofiar śmiertelnych znacznie wzrosła, dlatego władze wprowadziły wiele obostrzeń. Dziś w cała Polska znajduje się w czerwonej strefie w której m.in. obowiązuje zakaz organizowania wesel i ograniczenie działalności restauracji. Zamknięte zostały sklepy w galeriach handlowych (otwarte pozostają sklepy z art. spożywczymi, kosmetycznymi, toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farmaceutycznymi, art. remontowo-budowlanymi, art. dla zwierząt, prasą oraz usługi), a dzieci z klas I-III dołączyły do swoich starszych kolegów i również uczą się zdalnie. Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej zapowiedział, że jeżeli wprowadzone ograniczenia nie zatrzymają wzrostu zachorowań to kolejnym krokiem będzie narodowa kwarantanna. Kilka dni temu rzecznik rządu za pośrednictwem Twittera poinformował kiedy może zostać wprowadzona narodowa kwarantanna. Okazało się wówczas, że całkowity lockdown grozi Polsce, jeśli poziom zakażeń będzie się utrzymywał nadal między 27 tys. a 29 tys. zakażeń każdego dnia.

Teraz Jarosław Gowin w rozmowie z mediami skomentował zapowiedź premiera dot. narodowej kwarantanny i zdradził, na czym ma polegać całkowity lockdown w naszym kraju!

Dla mnie lockdown to ostateczność. Koszt takiego zamrożenia gospodarki, z jakim mieliśmy do czynienia wiosną, to około 90 miliardów złotych w skali jednego miesiąca. To, co premier Morawiecki nazywa „narodową kwarantanną”, miałoby obejmować te same rozwiązania, co wiosną, być może jednak poszerzone o dodatkowe ograniczenia związane z przemieszczaniem się- Jarosław Gowin przyznał w wywiadzie dla Business Insider.