Całkowity lockdown coraz bliżej! Krok do narodowej kwarantanny. Nieoficjalne doniesienia!

Całkowity lockdown coraz bliżej? Według doniesień, jakie podają media może to nastąpić, jeśli liczba dziennych zakażeń koronawirusem będzie wynosiła 50 tys. dziennie, jak pisze nieoficjalnie "Wprost". Na decyzję rządu wpływa także stale rosnąca liczba zgonów. Członek Rządowej Rady Medycznej ds. Epidemiologicznych prof. Andrzej Horban w rozmowie dla Programu III Polskiego Radia podkreśla, że stały wzrost zakażeń może prowadzić do rujnacji służby zdrowia:

Obostrzenia wprowadzone od 7 listopada, które zostały ogłoszone przez premiera Mateusza Morawieckiego były dużym zaskoczeniem nie tylko dla rodziców uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, właścicieli galerii handlowych, ale też dla niektórych polityków Zjednoczonej Prawicy.

Decyzja rządu o zamknięciu cmentarzy zaskoczyła nawet świetnie poinformowanych polityków Zjednoczonej Prawicy. Jeden z nich powiedział nam, iż w ubiegłym tygodniu intensywnie dyskutowano na ten temat i uznano, że zamknięcie cmentarzy to ostateczność. – Skoro rząd się na to zdecydował, to sytuacja epidemiczna jest gorsza niż nam się wydaje – mówi nasz rozmówca. W tej sytuacji nie wyklucza wprowadzenia stanu wyjątkowego, jeżeli poziom zakażeń, tak jak we Francji, sięgnie 50 tys. przypadków dziennie. - czytamy w magazynie "Wprost", który powołuje się na nieoficjalne źródła.