Artur Barciś walczy z Covid-19! "Będziesz się zwijał z niemocy"! Wstrząsające słowa gwiazdora „Rancza”

Artur Barciś walczy z Covid-19! Popularny aktor, znany m.in. z roli Czerepacha w kultowym serialu "Ranczo", czy Norka z "Miodowych lat", opublikował w sieci poruszający wiersz, w którym relacjonuje swoją walkę z koronawirusem.

Artur Barciś walczy z koronawirusem

O swojej walce z Covid-19 aktor opowiedział portalowi Onet. Jak mówi, z koronawirusem zmaga się już drugi tydzień i było bardzo źle. Nie wymagał jednak hospitalizacji.

- To co przeżyłem, opisałem w wierszu. Wydawało mi się, że powinienem to zrobić w takiej formie. Nie chciałem nagrywać wcześniej, gdy byłem w bardzo złym stanie, żeby nie epatować swoją fizycznością. Dopiero teraz wszystko zmierza ku lepszemu - powiedział Onetowi.

Jak dodaje, nie odczuł żadnego wsparcia od państwa, ale nie oczekiwał go. Swoim przejmującym wierszem chciał przestrzec ludzi, że równiez ich może coś takiego spotkać. Kończy go mocnym apelem do wszystkich, którzy nie przeszli koronawirusa:

Nie zwierzam się, by narzekać, nie chcę współczucia nad głową, to apel mój byś nie czekał, że będzie bezobjawowo".

Pełny tekst wiersza Artura Barcisia "Obcy" o koronawirusie i walce z Covid-19

Obcy

Myślisz, że cię to ominie

Że ciebie to nie dotyczy

Że nie ma go w twojej rodzinie

Nie ma go w twej okolicy

Aż nagle niespodziewanie

Czujesz, że coś się nie zgadza

Że nie smakuje śniadanie

Że twoje ciało cię zdradza

Powoli i metodycznie

Jak bardzo sprawny mechanizm

Wysyła swoje wytyczne

Przejmując już twój organizm

Powiem ci, co cię czeka

Doświadczam tego codziennie

Nie, nie ma na niego lekarstw

Zmierzysz się z nim samodzielnie

Kaszel od rana do nocy

Potem od nocy do rana

Będziesz się zwijał z niemocy

Osłabniesz od niewyspania

Gorączka cię mokrym kocem

Rozbije na tysiąc drgawek

A suchy kaszel jak z procy

Odbierze wiarę w poprawę

Mdłości, ból mięśni i głowy

Nogi i ręce jak z waty

Obcy się wybrał na łowy

I wali do ciebie z armaty

I będzie się bawił długo

Nie licz, że cię porzuci

Dziś ty jesteś jego sługą

Masz tańczyć jak ci zanuci

Więc będziesz robił, co każe

Zwiniesz się w rogu pokoju

A on ci wtedy pokaże

w jakim jest teraz nastroju

Samotność dobije cię z boku

Choć masz przyjaciół, rodzinę

Nikt cię nie wyrwie z rynsztoku

Nawet na jedną godzinę

Nie zwierzam się, by narzekać

Nie chcę współczucia nad głową

To apel mój byś nie czekał

Że będzie bezobjawowo

