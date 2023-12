W ostatnim czasie wszyscy mówili o nagłej i tragicznej śmierci bohatera programu "Królowych życia". Teraz, w sieci pojawiły się wszystkie szczegóły, dotyczące uroczyści pogrzebowej Gabriela Seweryna. Koniecznie je poznajcie.

Pogrzeb Gabriela Seweryna

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. We wtorkowy wieczór, 28 listopada w mediach pojawiły się wstrząsające informacje o nagłej śmierci Gabriela Seweryna, znanego z programu "Królowe życia". Popularny projektant zmarł w wieku 56 lat. Przyczyny śmierci do tej pory są badane. W tym tragicznym dniu gwiazdor TTV trafił do szpitala z bólem w klatce piersiowej. Po podaniu leków, jego stan się ustabilizował, zupełnie niespodziewanie jednak doszło do zatrzymania krążenia. Wówczas lekarze nie byli mu już w stanie pomóc.

Nie da się ukryć, że ta nagła śmierć wstrząsnęła światem show-biznesu. W sieci pojawiły się liczne wpisy popularnych gwiazd, które żegnają projektanta. Fani także postanowili uczcić pamięć Gabriela Seweryna z "Królowych życia". Ostatnia okazja do jego pożegnania będzie miała miejsce w czasie uroczystości pogrzebowej. Kiedy ta się odbędzie? Już wszystko wiadomo.

W sieci właśnie pojawiła się klepsydra pogrzebowa, dzięki której poznaliśmy szczegóły:

Msza święta żałobna odprawiona zostanie dnia 06.12.2023 r. (środa) o godz. 12:00 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krzepowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku. Pogrążona w żalu Rodzina. czytamy.