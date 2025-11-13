Doda to niekwestionowana królowa polskiej muzyki. Oddane grono fanów polskiej wokalistki co roku z niecierpliwością wyczekuje informacji na temat jej sylwestrowego występu. Mamy dla nich dobrą wiadomość - wiadomo, gdzie tym razem wystąpi! Artystka przygotowuje niezapomniane show, które jak zwykle rozpali publiczność.

Gdzie Doda wystąpi na Sylwestra?

Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami, a stacje prześcigają się w pomysłach na najlepsze show tego roku. Wśród gwiazd, które zaszczycą sylwestrową scenę w tym roku znalazła się Doda. Choć miejsce, w którym wystąpi było dotychczas owiane tajemnicą, teraz wszystko stało się jasne. W zeszłym roku wokalistka dała popis swoich umiejętności podczas sylwestra Polsatu. W tym roku zobaczymy ją na antenie Telewizji Polskiej. Okazuje się, że gwiazda nagrała już spot reklamowy.

TVP jest w stanie sprostać wymaganiom gwiazd, które decydują się na uświetnienie imprezy sylwestrowej. Nie są to życzenia wygórowane i wszystko da się z odpowiednim wyprzedzeniem przygotować. Doda nagrała już spot promujący Sylwester z Dwójką, wszyscy liczą na to, że koncert pod katowickim Spodkiem będzie niezapomnianym wydarzeniem, również dzięki jej obecności przekazał informator Plejady.

Doda przedstawiła swoje wymagania

Jak przystało na gwiazdę tak wielkiego formatu, Doda przedstawiła swoje oczekiwania względem występu. Jednym z ważnych zapisów w kontrakcie artystki jest dokładnie określona godzina występu. Doda woli pojawiać się na scenie wcześniej, by zachować pełnię energii i dać z siebie maksimum. Piosenkarka zastrzega sobie odpowiednio długą przerwę pomiędzy koncertami.

Chcę mieć wystarczająco dużo czasu, by móc się spektakularnie przebrać i przeczesać, bo chciałabym, żeby drugie wejście było zupełnie inne miała przekazać Doda.

Doda stawia także wyraźną granicę dotyczącą czasu pracy - swoje występy kończy najpóźniej o 23:35. Nowy Rok artystka woli powitać prywatnie, w gronie bliskich osób, z dala od sceny i reflektorów.

