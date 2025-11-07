Sylwester bez Dody to dla wielu fanów niemal niemożliwy scenariusz. Artystka od lat towarzyszy widzom w tę wyjątkową noc, rozgrzewając scenę swoimi energetycznymi występami i największymi hitami. Czy tym razem również zobaczymy ją na ekranie podczas sylwestrowej zabawy? Gwiazda zabrała głos.

Doda o szczegółach występu na Sylwestra

Doda to jedna z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce. Od lat nie schodzi ze sceny, a jej hity regularnie podbijają listy przebojów. Dzięki energii, profesjonalizmowi i autentyczności zdobyła ogromne grono wiernych fanów, a jej koncerty zawsze gwarantują widowisko na najwyższym poziomie.

Z okazji 10-lecia Party Doda udzieliła nam wywiadu, w którym odpowiedziała na pytania nurtujące jej słuchaczy. Wielu z nich zastanawia się, gdzie wystąpi podczas tegorocznego Sylwestra. Choć gwiazda nie może zdradzić jeszcze wszystkich szczegółów, uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich sylwestrowych planów.

Jeżeli chodzi o Sylwestra, to zostałam zabookowana drugiego stycznia. Jeszcze nie mogę mówić przez kogo. Za parę dni spotykamy się już z reżyserem w celu omówienia show, które się będzie odbywać na tym koncercie wyznała Doda.

Gwiazda opowiedziała również o swoich przygotowaniach do sylwestrowego występu. Zdradziła, że szykuje coś wyjątkowego, co z pewnością przypadnie do jej fanom. Chcecie wiedzieć więcej? Zajrzyjcie do naszego wideo - Doda sama opowiada o swoich planach na tę wyjątkową noc.

