Gdzie Doda wystąpi na Sylwestra? Gwiazda zdradziła szczegóły
Doda to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Piosenkarka co roku występuje na sylwestrowych koncertach, a wielu fanów nie wyobraża sobie powitania Nowego Roku bez jej największych przebojów. Gdzie pojawi się w tym roku?
Sylwester bez Dody to dla wielu fanów niemal niemożliwy scenariusz. Artystka od lat towarzyszy widzom w tę wyjątkową noc, rozgrzewając scenę swoimi energetycznymi występami i największymi hitami. Czy tym razem również zobaczymy ją na ekranie podczas sylwestrowej zabawy? Gwiazda zabrała głos.
Doda o szczegółach występu na Sylwestra
Doda to jedna z najpopularniejszych i najbardziej charyzmatycznych artystek w Polsce. Od lat nie schodzi ze sceny, a jej hity regularnie podbijają listy przebojów. Dzięki energii, profesjonalizmowi i autentyczności zdobyła ogromne grono wiernych fanów, a jej koncerty zawsze gwarantują widowisko na najwyższym poziomie.
Z okazji 10-lecia Party Doda udzieliła nam wywiadu, w którym odpowiedziała na pytania nurtujące jej słuchaczy. Wielu z nich zastanawia się, gdzie wystąpi podczas tegorocznego Sylwestra. Choć gwiazda nie może zdradzić jeszcze wszystkich szczegółów, uchyliła rąbka tajemnicy na temat swoich sylwestrowych planów.
Jeżeli chodzi o Sylwestra, to zostałam zabookowana drugiego stycznia. Jeszcze nie mogę mówić przez kogo. Za parę dni spotykamy się już z reżyserem w celu omówienia show, które się będzie odbywać na tym koncercie
Gwiazda opowiedziała również o swoich przygotowaniach do sylwestrowego występu. Zdradziła, że szykuje coś wyjątkowego, co z pewnością przypadnie do jej fanom. Chcecie wiedzieć więcej? Zajrzyjcie do naszego wideo - Doda sama opowiada o swoich planach na tę wyjątkową noc.
