Amerykanin Robert Prevost został nowym papieżem, przyjmując imię Leon XIV. Kardynałowie wybrali go drugiego dnia konklawe. Tłum zgromadzonych na placu Świętego Piotra wiernych wiwatował nowemu Ojcu Świętemu, wyczekując jego pierwszego wystąpienia. Wiadomo, co jeszcze dziś ma się stać w Watykanie. Leon XIV zbierze się ze wszystkimi kardynałami.

Wybrano nowego papieża

W dniu 8 maja 2025 roku, po dwóch dniach intensywnych obrad, kardynałowie-elektorzy wybrali nowego papieża Kościoła katolickiego. Nad Kaplicą Sykstyńską w Watykanie pojawił się biały dym, co oznaczało zakończenie konklawe i wybór nowego papieża. Został nim kardynał Robert Francis Prevost, który przyjął imię Leon XIV.

Nowy papież już chwilę później wystąpił przed wiernymi, wygłaszając swoje pierwsze przemówienie.

Pokój niech będzie z Wami wszystkimi. Bracia i siostry, najdrożsi, to pierwsze pozdrowienia Chrystusa zmartwychwstałego, który dał życie za nasze grzechy. Ja chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do naszego serca, aby zapanowało w naszych rodzinach mówił.

To Leon XIV zrobi jeszcze dziś

Według agencji Ansa, powołującej się na źródła w Watykanie, zaraz po wyborze nowy papież pozdrowił po kolei wszystkich kardynałów. Co więcej, wieczorem ma zjeść wspólnie z nimi uroczystą kolację. Póki co niewiele wiadomo o planach Leona XIV. Wielu uważa jednak, że będzie on podążał śladami Leona XIII, który był znany jest przede wszystkim z odgrywania roli w rozwoju nauki społecznej Kościoła.

Kim jest nowy papież?

Kardynał Robert Francis Prevost urodził się w Chicago i wstąpił do Zakonu św. Augustyna w 1978 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku. Przez wiele lat posługiwał jako misjonarz w Peru, gdzie pełnił funkcje m.in. rektora seminarium i biskupa diecezji Chiclayo. W 2023 roku został mianowany prefektem Dykasterii ds. Biskupów, jednej z najważniejszych instytucji w Kurii Rzymskiej, odpowiedzialnej za nominacje biskupów na całym świecie. W tym samym roku papież Franciszek wyniósł go do godności kardynała.

Przebieg konklawe

Po śmierci papieża Franciszka 21 kwietnia 2025 roku, kardynałowie z 70 krajów zebrali się w Watykanie, by wybrać nowego papieża. Pierwsze głosowanie, które miało miejsce 7 maja, nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, gdyż z komina Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się czarny dym. Podobnie wyglądała sytuacja w kolejnym głosowaniu, gdy około południa 8 maja, wierni znów ujrzeli ciemny dym. Jednak po trzeciej turze głosowania, tuż po godzinie 18:00, z komina wystrzelił biały dym – znak, że kardynałowie doszli do porozumienia.

AP Photo/Riccardo De Luca,

