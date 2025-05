Kardynał John Njue, 79-letni duchowny z Kenii, od lat pełni ważną rolę w Kościele katolickim. Jednak na konklawe 2025, które rozpoczęło się w Watykanie, nie pojawił się on, mimo wcześniejszych zapowiedzi, że będzie obecny. Początkowo podano, że nie weźmie on udziału w wyborze papieża z powodu złego stanu zdrowia. Tymczasem kardynał, który w ostatnich dniach ujawniał swoje zdziwienie, twierdzi, że czuje się dobrze i nie ma żadnych problemów zdrowotnych, które uniemożliwiałyby mu udział w konklawe. Takiej sytuacji jeszcze nie było i to tuż przed ogłoszeniem nowego papieża!

Kontrowersje wokół nieobecności kardynała Njue na konklawe

Tego rodzaju nieobecność kardynała z Kenii wzbudziła kontrowersje, zwłaszcza gdy stało się jasne, że jego data urodzenia została zmieniona przez Watykan z 1944 na 1946, co pozwalałoby mu brać udział w głosowaniach. Zmiana daty miała na celu umożliwienie Njue wzięcia udziału w wyborze papieża. W związku z tym, nieobecność kardynała wciąż budzi pytania. Watykan odpowiedział na twierdzenia kardynała Njue, jednak nie wyjaśnił szczegółowo przyczyn jego braku na konklawe 2025. Rzecznik Watykanu zaznaczył, że zdrowie duchownego i jego decyzje były decyzjami wewnętrznymi. Tymczasem sam kardynał postawił sprawę jasno i twierdzi, że nie został zaproszony:

Faktem jest, że nie zostałem zaproszony. Nie wiem, dlaczego zostałem wykluczony, jeśli mnie tam nie ma, to nie dlatego, że jestem w złym stanie zdrowia - powiedział kard. John Njue dla kenijskiej gazety Daily Nation.

Zmiana daty urodzin kardynała Njue

Zaskakującą częścią tej sprawy jest zmiana daty urodzin kardynała John Njue przez Watykan. Początkowo, zgodnie z wcześniejszymi zapisami, kardynał miał urodziny w 1944 roku. Zgodnie z przepisami konklawe, osoby powyżej 80. roku życia nie mogą brać udziału w wyborze papieża. Jednak po dokonaniu zmiany daty urodzin na 1946, kardynał przesunął się poniżej tej granicy wiekowej i stał się teoretycznie uprawniony do głosowania.

Zmiana daty rodzi pytania o intencje Watykanu i o to, czy była to próba umożliwienia kardynałowi wzięcia udziału w konklawe. Sprawa ta nie przeszła bez echa, ponieważ niektórzy komentatorzy uważają, że mogło to być działanie mające na celu obejście zasad.

Został zaproszony, ale nie wziął udziału z powodu złego stanu zdrowia - podkreśla rzecznik Watykanu

Spodziewaliście się takiej sytuacji?

Francesco Farina/LiveMedia/Shutterstock

