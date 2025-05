8 maja stał się ważnym dniem dla Kościoła Katolickiego i na zawsze zapisał się na kartach historii. Właśnie dziś, po drugim dniu konklawe, wybrano nowego papieża. Informacja ta wywołała ogromną radość nie tylko w Watykanie, ale i na całym świecie. Nowym papieżem został Robert Prevost. Tak wyglądało jego pierwsze publiczne wystąpienie.

Drugi dzień konklawe przyniósł wyczekiwaną decyzję - wybrano nowego papieża. Spośród wszystkich kandydatów, najwięcej głosów kardynałów elektorów otrzymał Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Choć już sam białym dym nad Kaplicą Sykstyńską dał nam sygnał o wyborze nowego papieża, niedługo potem oficjalnie przekazał tę wiadomość z balkonu bazyliki Świętego Piotra kardynał protodiakon Dominique Mamberti słynnymi słowami "Habemus papam".

Jednocześnie nowy papież po raz pierwszy stanął przed wiernymi.

W pierwszej kolejności papież Leon XIV udzielił błogosławieństwa i powiedział:

Pokój niech będzie z Wami wszystkimi. Bracia i siostry, najdrożsi, to pierwsze pozdrowienia Chrystusa zmartwychwstałego, który dał życie za nasze grzechy. Ja chciałbym, żeby to pozdrowienie pokoju weszło do naszego serca, aby zapanowało w naszych rodzinach, do wszystkich narodów, na całej ziemi. Pokój niech będzie z Wami

Następnie dodał: