Ostatnie miesiące Wersow spędza na szykowaniu się do porodu. Lada chwila przywita na świecie swoją córeczkę. Influencerka chętnie dzieli się w sieci ciążowymi zdjęciami, a także szczegółami dotyczącymi przygotowań. Teraz opublikowała filmik, w którym pokazała, jaki wybrała wózek dla swojej córeczki.

Wersow i Friz pokazali wózek dla córki

Wersow i Friz spodziewają się córeczki. Niedługo zostaną rodzicami po raz pierwszy i już odliczają dni do pierwszego spotkania z maleństwem. Wersow i Friz zdradzili już imię córki swoim przyjaciołom, z kolei ich fani wiedzą jedynie, że będzie zaczynało się na literę M. Weronika Sowa chętnie relacjonuje w sieci przygotowania do porodu, spakowała już nawet swoją torbę do szpitala.

- Nie mogę się doczekać. Dni odliczam, żeby móc iść do szpitala i zobaczyć się z moją córeczką.

Wersow pokazała również luksusowe wózki dla córki, które wybrała wraz z Frizem.

We wtorek 20 czerwca Weronika Sowa opublikowała na swoim kanale filmik, w którym zaprezentowała fanom, co pakuje do szpitala. Pokazała m.in. urocze buty dla pociechy, rożki, śpioszki, czapeczki czy piżamy i szlafroki dla siebie. Razem z Frizem odpakowali również paczki, które otrzymali od różnych firm. Wspólnie pochwalili się też fotelikiem samochodowym oraz wózkiem. Okazało się, że postawili na niezwykle popularną wśród celebrytów markę, czyli Cybex.

- Oczywiste było to, że wybieramy wózek, akcesoria do auta itd. z Cybexa, bo byliśmy z Karolem testować wózki różnego rodzaju i jednak Cybex to jakość sama w sobie - stwierdziła Wersow.

Kupili elementy z kolekcji Jeremy'ego Scotta. Wybrali fotelik samochodowy dla niemowląt Cloud Z2 i-Size, który ma funkcję odchylania do tyłu oraz możliwość obrotu o 180° ułatwiającą wkładanie dziecka do fotelika. Koszt tego modelu to 1949 złotych. Oprócz tego zaopatrzyli się w wózek spacerowy premium Cybex Priam za 9499 złotych, do którego dokupili gondolę Priam Lux nowej generacji za 2999 złotych.

- Ale ten wózek jest piękny! (...) Na początku mieliśmy wziąć go w szarym kolorze, ale jednak przekonała nas ta kolaboracja z Jeremym Scottem, bo tutaj były złote elementy. Tylko w tej wersji były złote elementy, a my tych złotych elementów faktycznie w domu mamy dużo. Spodobał nam się ten wózek też pod względem designu - mówiła Weronika Sowa.

Zobaczcie nagranie, na którym przyszli rodzice pokazali, jaki wózek wybrali dla córki.

